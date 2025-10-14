Number_i¡¢¥Ä¥¢¡¼½éÆü¤Ë´ÑµÒ¤«¤éÈáÌÄ¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ò²¿¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡×ÊÑ²½Ë¾¤Þ¤ÌÁØ¤È¹¤¬¤ë¡È²¹ÅÙº¹¡É
¡¡10·î11Æü¤È12Æü¡¢3¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×Number_i¤¬¡ØNumber_i LIVE TOUR 2025 No.2¡Ù¤òËÌ³¤Æ»¡¦¿¿¶ðÆâ¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡ÚÆÈÀê¼Ì¿¿¡Û1ËÜ¤Î¥¹¥È¥í¡¼¤ò2¿Í¤Ç¤¯¤ï¤¨¤Æ¡ÄÃç¤Î¤¤¤¤Ê¿Ìî»çÍÔ¤È´ßÍ¥ÂÀ
Number_i¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¡È´é¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡É¾ÈÌÀ
¡¡¤³¤Î¸ø±é¤Ï¡¢10·î¡Á12·î¤Ë¤«¤±¤ÆÁ´¹ñ8ÅÔ»Ô¡¦Á´25¸ø±é¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÇ½é¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£TOBE½êÂ°¤Î¥È¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÈà¤é¤À¤¬¡¢¤½¤³¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¤ÎÆâÍÆ¤ò¤á¤°¤ê¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç»¿ÈÝ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2023Ç¯10·î¤Î·ëÀ®°ÊÍè¡¢Number_i¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤Ï3²óÌÜ¡¢¥Ä¥¢¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï2²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö½é¤«¤é¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÎÏ¤ò¸Ø¤ê¡¢²»³ÚÀ¤Î¹â¤µ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Èà¤é¤À¤¬¡¢º£²ó¤ÎËÌ³¤Æ»¸ø±é¤Ç¤Ï°Õ³°¤ÊÈ¿±þ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡X¾å¤Ë¤Ï¡¢
¡ÔÆâÍÆ¤¬¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤è¤¯¤Æ¤â1»þ´ÖÈ¾¤Ç½ª¤ï¤é¤¹¤È¤«¤ª¶âÊ§¤Ã¤Æ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ò¤Ê¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡Õ
¡Ô¾ÈÌÀ¤¬°Å¤¹¤®¤Æ´é¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡Õ
¡ÔµîÇ¯¤Î¥Ð¥¯¥¹¥Æ¤Ê¤·¤Ç¥Þ¥¸¤«¡Ä¤Ê¤Î¤Ë¡¢º£²ó¥»¥ó¥¹¥Æ¤â¤Ê¤·¡Õ
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔËþ¤ÎÀ¼¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¥é¥¤¥Ö¹½À®¤Ø¤ÎÉÔËþ¤¬Â¿¤¯¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖÄ¹Ç¯¡¢µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»þÂå¤«¤éÈà¤é¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Number_i¤Î¡É¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È»Ö¸þ¡É¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤Ï¡È¸ÍÏÇ¤¤¡É¤ò¤È¤â¤Ê¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¥¢¥¤¥É¥ëÅª¤Ê±é½Ð¤è¤ê¤â¡¢²»³Ú¤½¤Î¤â¤Î¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¤¿¹½À®¤ËÊÑ²½¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤È¤Î¥º¥ì¤òÀ¸¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡±é½Ð¤ä¹½À®¤ÎÊÑ²½¤Ï¡É¿Ê²½¡É¤È¤â¸À¤¨¤ë¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡È¤«¤Ä¤Æ¤Î¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¡É¤òµá¤á¤ëÁØ¤È¤Î²¹ÅÙº¹¤âÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¡£¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÀè¹Ô¤Ï1Ëü500±ß¡¢°ìÈÌÈÎÇä¤Ï1Ëü1000±ß¡£·è¤·¤Æ°Â¤¤ÃÍÃÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÏÈà¤é¤Î¡È¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Îµ÷Î¥´¶¡É¤ò¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬1¥ö½ê¤Î¤ß¤Ç¡¢¸åÊýÀÊ¤«¤é¤Ï¤Û¤È¤ó¤É»Ñ¤¬¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»þ´Ö¤âÃ»¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤ÏËþÂ¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢½ªÈ×Éô¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥È¥í¥Ã¥³¤Ë¾è¤ê¡¢³°¼þ¤ò²ó¤ë±é½Ð¤Î¤Û¤«¡¢¥é¥¤¥Ö¥°¥Ã¥º¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÂç¤¤¯¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¤¦¤Á¤ï¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡É¤È¤·¤Æ¤Î»ÑÀª¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡È¥¢¥¤¥É¥ëÀ¡É¤ò´°Á´¤ËÀÚ¤êÎ¥¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ì·½â¤â´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡²»³ÚÀ¤È¥Õ¥¡¥ó¿´Íý¤È¤ÎÀÞ¤ê¹ç¤¤¡½¡½¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢Èà¤é¤¬¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¿Ê¤à¤¿¤á¤ÎºÇÂç¤Î¸°¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£