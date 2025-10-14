昔は160でセーフだった!? 変わり続ける高血圧基準の”不確かさ”とは【薬なし減塩なし！１日１分で血圧は下がる】

140以上は高血圧という基準の不確かさ

日本高血圧学会が発行する「高血圧治療ガイドライン 2019」では、140／90以上は高血圧とし、新たな降圧目標として 130／80未満が設定されました。今後、ますます高血圧予備軍が増えていくでしょう。でもこの数値、歴史をさかのぼると年々下げられてきたことがわかります。

60年代後半に医学部で使われていた『内科診断学』では、平均血圧の算出法を「最高血圧＝年齢＋90」と制定。世界保健機構（ＷＨＯ）も78年の段階では160／95以上を高血圧と定めています。ところが99年、ＷＨＯと国際高血圧学会（ＩＳＨ）は、数値を140／90に引き下げました。日本高血圧学会もこれに続き、140／90以上を高血圧と制定、降圧の目標数値も130／85に引き下げたのです。

これにより、年齢や体型にかかわらず、基準値を超えたら一律で高血圧とみなされるようになり、一気に高血圧患者は急増。高血圧患者は現在進行形で増え続けています。

日本高血圧学会が制定 血圧には細かな分類がある

［日本高血圧学会「高血圧治療ガイドライン 2014年」より作成］

高血圧患者の急増は基準値の低下にあり

