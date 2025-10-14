タレントの中川翔子が13日、自身のインスタグラムを更新。双子の子育てへの思いをつづった。

9月30日に第1子、2子となる双子の男児を出産した中川。「今日はお兄さん」と記し、綿子抱くショットを投稿。「新生児は生まれた体重から一旦小さくなりそこからまた毎日大きくなるそうですが、少しずつ重くなるのが本当に嬉しい」と我が子の成長を喜んだ。

「2人それぞれのかわいさと個性、二卵性双子男子楽しいです！」と中川。「しかし手が8倍くらいほしい。。双子をひとりで同時に見る難しさ。夜通し大人2人が見られる状態じゃなきゃ怖い。同時に泣いたらかわいそうで！夫が働きにでてる間誰かにいてもらって、のスケジュールを組むのが大変！本当にみんなどうやってるんでしょうか」と大変さを吐露。

「頼れる手を頼りながら毎日を乗り越えていきたい。大変さもあるけどそれ以上に愛おしい気持ち」とつづった。

「そしてむくみとのたたかい 着圧ソックス履く前と履いた後の違いがすごすぎる」とも。「#双子」「#みんなどうしてる？」「#むくみ」「#弟前髪かわいい」「#三時間おきに授乳」と添えた。