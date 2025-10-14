旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。

さて、今回のテーマとなる食材は？

文／おと週Web編集部、画像／写真AC

■山に入れば

正解：あけび

難易度：★★☆☆☆

果実だけどなく、つるも皮も食べられます

あけびは、日本の里山や山野に自生するつる性植物で、アケビ科アケビ属に分類されます。

春には淡紫色の花を咲かせ、秋になると楕円形の果実を実らせます。一般的なものは紫色の果皮を持ち、熟すと自然に縦に裂けて、白くて甘い果肉が顔を出すというユニークな姿が特徴です。

一方で、果皮が茶色から薄褐色になる「みつばあけび」と呼ばれる品種もあり、こちらは紫色のものよりもやや控えめな甘さで、皮がしっかりしているため加熱調理に向いています。どちらも秋の味覚として親しまれ、それぞれに異なる魅力があります。

旬は9月下旬から10月中旬で、秋の味覚として知られています。

果肉はとても甘く、ねっとりとしたゼリー状の食感があり、南国フルーツのような優しい風味を持っています。種が多いため、果汁を吸って種を吐き出すという独特の食べ方になります。冷やして食べると甘みが際立ち、デザート感覚で楽しめます。

一方、果皮は苦味が強いため生食には向きませんが、アク抜きなどの下処理をすることで炒め物や煮物に使えるようになります。とくに山形県では「あけびの肉詰め」が郷土料理として知られており、皮の中にひき肉を詰めて甘辛く煮ることで、苦味が旨味に変わる絶品料理になります。

そのほかにも、味噌炒めや天ぷら、佃煮などに使われることがあり、皮の活用法は地域によってさまざまです。

とくに山形では、全国でも数少ない「果肉だけでなく皮も食べる」文化が根付いています。皮のほろ苦さを生かし、肉詰めをはじめ、味噌炒めや天ぷら、煮物など多彩な料理に活用されます。地域によっては、ぬた和えにすることもあります。

また、つるは山形をはじめ東北地方で工芸品の材料として利用されており、かご細工や籠づくりなど、地域の伝統工芸を支える重要な素材となっています。

美味しいあけびの見分け方

果皮の色が淡紫から濃紫でツヤがあり、張りがあるものを選びましょう。これは鮮度と完熟度の目安になります。表面がしなびていたり、裂け目が黒ずんでいるものは鮮度が落ちている可能性があります。

果実がふっくらとしていて重みがあるものが良品で、果肉がたっぷり詰まっていて、甘みも強い傾向があります。小ぶりで細長いものより、丸みのある大きめの果実が食べ応えもありおすすめです。

果皮が少し割れているものは完熟の証で、甘みがピークに達しています。ただし、割れているものは日持ちしないため、早めに食べましょう。

【今月の旬食材は？】いま1年で最も旨い食材

あけびの注目栄養素

あけびには、部位ごとに異なる栄養素が含まれており、それぞれに注目すべき成分があります。

まず果肉には、ビタミンCが比較的豊富に含まれており、その量はいちごや柿に近いとされています。

果皮には、カリウムが多く含まれており、体内の余分なナトリウムを排出することで、むくみの予防や血圧の安定に貢献します。また、果皮の紫色にはアントシアニンというポリフェノールの一種が含まれており、抗酸化作用が期待されます。

さらに、つるにはサポニンが豊富で、古くから漢方薬「木通（もくつう）」として利用されてきました。サポニンには利尿作用や消炎作用、抗酸化作用があるとされ、膀胱炎やむくみの改善、生活習慣病の予防などに役立つと考えられています。

【今月の旬食材は？】いま1年で最も旨い食材

↑上記にそのほかの「旬食材」をまとめていますので、ぜひご覧ください。

この食材の名前は？ 甘〜いけど、種だらけ（6枚）