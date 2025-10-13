2024年8月21日の記事を編集して再掲載しています。

車でスマホを充電するとき、皆さんどんなケーブルを使われていますか？

僕はこれまで、ごく普通のUSB-Cケーブルを使用していましたが、使わないときの置き場所に困っていました。ぶらーんとさせておくと見た目もイマイチですし、絡まったり、うっかり踏んでしまうことも....。

マグネット内蔵でスッキリ収納

そんな問題を解決してくれたのが、CIOから発売されているこの「スパイラルケーブル CtoC」。ストラップなどを使わなくても綺麗にまとめることができるUSB-Cケーブルです。

CIO SPIRAL CABLE CtoC ナチュラルホワイト 1,980円

見た目は普通のUSB-Cケーブルですが、実はケーブルにマグネットが内蔵されており、手で簡単にくるくるっとまとめることが可能。

僕は主にマイカーで使用しているのですが、車内の小物置きやフックにスッキリと収納できるので、絡まったり、うっかり踏んでしまうといったことがなくなりました。

スマホからノートPCまで対応

対応している充電規格は、「USB-PD3.1」「PD EPR」「5A」。

最大240Wの出力が可能なので、スマホの急速充電はもちろん、ハイスペックなノート型PCの充電にも対応しています。

我が家のMacBook Air（2020 M1）やMacBook（2017）の給電にも問題なく使用することができました。

データ転送はUSB 2.0に準拠しており、転送速度は480Mbps（理論値）です。

2年間の製品保証

まだ使い始めたばかりのため耐久性は今後確かめたいところですが、CIOのHPにて登録することで購入より最大2年間の製品保証が付いているのも好印象。（未登録の場合は1年間）

長さは1mのみ、カラーバリエーションは今回紹介した「モスグリーン」の他に、「シェルピンク」「ライトブラック」「ナチュラルホワイト」の計4色展開です。

Photo: SUMA-KIYO