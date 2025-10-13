¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡Ù·è¾¡¿Ê½Ð¥È¥ê¥ª¤Î ¡È²á·ã¥Í¥¿¡É ¤Ë¡ÖÉÔÌû²÷¤¹¤®¤ë¡×ÈãÈ½»¦Åþ¡ÄË½¸ÀÏ¢È¯¡¢¡ÈÉÔ²º¤Ê¥ª¥Á¡É ¤Ë»ëÄ°¼Ô¥¤¥é¥¤¥é
¡¡10·î11Æü¡¢ÆüËÜ°ì¤Î¥³¥ó¥È»Õ¤ò·è¤á¤ëÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2025¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ÇòÇ®¤·¤¿Àï¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¡Ö¿Íµ¤¥È¥ê¥ª¡×¤¬ÈäÏª¤·¤¿¥³¥ó¥È¤ÎÆâÍÆ¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤ÎÉÍÅÄ²í¸ù¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¸á¸å6»þÈ¾¤«¤éÌó4»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö»Ë¾åºÇÂ¿¤Î3449ÁÈ¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¡¢ÏÓÍø¤¤Î·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ó¥È¤òÈäÏª¡£·è¾¡Àï¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¡¢¤äÃÄ¡¢¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¤Î3ÁÈ¤¬ÂÐÖµ¤·¡¢¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¤¬Í¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡±É´§¤Ëµ±¤¤¤¿¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¤Ï½ËÊ¡¤µ¤ì¡¢ÂçÀ¹¶·¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÊüÁ÷Ä¾¸å¤«¤éX¤Ç¤Ï
¡Ô¤äÃÄ¤Îµï¼ò²°¥³¥ó¥È¤¿¤À¤¿¤À¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¡ÄºÇ¶á¤¸¤ã¤¢¤¢¤¤¤¦ÉÔÌû²÷¤Ê¿Í´Ö¤Õ¤Ä¤¦¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¾éÃÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡Õ
¡Ô¤äÃÄ¤Î¥Í¥¿¡¢Ë½¸À¤¬ÉÔÌû²÷¤¹¤®¤ë¡Ä¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¹âÆÀÅÀ¤Ê¤Î¡©¡Õ
¡Ô¤äÃÄ¤Î·è¾¡¥³¥ó¥È¤ÎÀßÄê¤¬¸«¤Æ¤Æ·ù¤Ë¤Ê¤ëÀßÄê¡£¿Í¤ò°¤¯¸À¤¦¸ÀÍÕ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¹âÆÀÅÀ¤Ê¤Î¡©¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¤äÃÄ¡×¤Î¥³¥ó¥È¤Ë¸·¤·¤¤À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ËÜ´Ö¥¥Ã¥É¡¢ÃæÅèµý¡Ê¤È¤ª¤ë¡Ë¡¢¥í¥ó¥°¥µ¥¤¥º°ËÆ£¤«¤é¤Ê¤ë¡Ö¤äÃÄ¡×¤Ï¡¢2022Ç¯¤«¤é4Âç²ñÏ¢Â³¤Ç·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡£
¡¡º£Âç²ñ¤â¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢Ä®Ãæ²Ú¤òË¬¤ì¤¿¾ïÏ¢µÒ¤È°ì¸«µÒ¤Ë¤è¤ë ¡ÈºÇ¸å¤Îñ»Ò¡É ¤ò¤á¤°¤ë¶î¤±°ú¤¤Ë¤è¤ë¥Í¥¿¤òÈäÏª¤·¡¢·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢ÆÇÀå¤ÎÅ¹¼ç¤¬·Ð±Ä¤¹¤ëµï¼ò²°¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥³¥ó¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¥¯¥»¤Î¶¯¤¤Å¹¼ç¤È¾ïÏ¢µÒ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤òÃæ¿´¤Ë¡¢½é¤á¤ÆÅ¹¤òË¬¤ì¤¿µÒ¤¬¶Ã¤¯¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£Å¹¼ç¤Ï¥Ó¡¼¥ë¤ÎÄÉ²Ã¤òÍê¤ó¤À¾ïÏ¢µÒ¤Ë¡Ø¤¤¤Þ¡¢À¹¤ê¤Ä¤±¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Æ¤è¡£¥Ü¥±¡¼¤Ã¤È¤·¤¿´é¤·¤ä¤¬¤Ã¤Æ¡Ù¤ÈÀÚ¤êÊÖ¤·¤¿¤ê¡¢°ì¸«µÒ¤Ë¡Ø¤ªµÒ¤µ¤ó¡¢¤Ò¤È¤ê¡©¡¡¤À¤è¤Ê¡¢Í§Ã£¤¤¤Ê¤½¤¦¤À¤â¤ó¤Ê¡Ù¤È¡¢ÆÇÀå¤òÏ¢È¯¤¹¤ë¿ÍÊª¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¡Ø¤ª¤¤¡¢¥Ð¥Ð¥¢¡ª¡¡Áá¤¯»à¤Í¤è¡Ù¤È¤Û¤«¤ÎµÒ¤òÇÍÅÝ¤·¤¿¤ê¡¢Çº¤ß¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¾ïÏ¢µÒ¤Î¶»ÁÒ¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç²¥¤ë¤Ê¤É¾¯¡¹²á·ã¤Ê±é½Ð¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡½ª»Ï¡¢Å¹¼ç¤¬ÇËÅ·¹Ó¤Ê¸ÀÆ°¤ò¼è¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Ê¤¼¤«Å¹¤ÏÈËÀ¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ì¸«µÒ¤Ïµ¿Ìä¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î ¡È¥ª¥Á¡É ¤¬¤µ¤é¤Ê¤ëÇÈÌæ¤ò¸Æ¤Ö¤³¤È¤Ë¡£
¡Ö¥³¥ó¥È½ªÈ×¡¢¤Ê¤¼¤«µÒ¤¿¤Á¤¬¤³¤¾¤Ã¤Æ¥Ê¥¹¤Î¼Ñ¤Ó¤¿¤·¤òÃíÊ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢°ì¸«µÒ¤âÍê¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢Ì£¤ÏÉáÄÌ¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤Ë¤Ä¤ì¡¢¾ïÏ¢µÒ¤â°ì¸«µÒ¤â¡¢¼ê¤ò¿Ì¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¥Ê¥¹¤Î¼Ñ¤Ó¤¿¤·¤òº©´ê¤·¡¢¸¸³Ð¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆËë¤òÊÄ¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡°ì¸«µÒ¤¬¡Ø¤Ê¤ó¤«Æþ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡©¡Ù¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¡ÈÌôÊª¡É ¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê±é½Ð¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÉÔ²÷¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤â¤È¤â¤È¡¢¤äÃÄ¤Ï²á·ã¤Ê¥³¥ó¥È¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ïº£²ó¤Îµï¼ò²°¥³¥ó¥È¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¸þ¤¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Å¹¼ç¤¬µÒ¤òÇÍÅÝ¤·¤¿¤ê¡¢²ø¤·¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥³¥ó¥È¤Î±é½Ð¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÉÔËþ¤òÊú¤¯¿Í¤â¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡È²á·ã¥Í¥¿¡É ¤¬»ý¤ÁÌ£¤Î¥È¥ê¥ª¤À¤¬¡¢¹¶¤á¤¹¤®¤¿¥Í¥¿¤¬»×¤ï¤ÌÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£