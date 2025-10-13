¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡¢10·î14Æü¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¡ÖÃÏ¾åÇÈ¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡¦¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¡×¾ÜºÙ¾ðÊó
10·î¤È11·î¤Ï¹ñÆâ¤Ç¡Ö¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¡×4Ï¢Àï¤òÀï¤¦ÆüËÜÂåÉ½¡£
¤½¤Î½éÀï¤È¤Ê¤ë¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤Ï¡¢10Æü¤ËÂçºå¤Î¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢2-2¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡ÖÎÉ¤¤¼éÈ÷¤«¤éÎÉ¤¤¹¶·â¡×¤òÉ¸ÜÖ¤¹¤ë¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢³«»Ï¤«¤é·ã¤·¤¯¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤¿¤¬¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¡£21Ê¬¤Ë10ÈÖ¤Î¥ß¥²¥ë¡¦¥¢¥ë¥ß¥í¥ó¤¬¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¤ÇÈ´¤±½Ð¤·¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤à¡£
ÆüËÜ¤âÄ¾¸å¤Î26Ê¬¡¢¾®Àî¹Ò´ð¤¬¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤ÆÆ±ÅÀ¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ãæ±û¤òÄù¤á¤ë¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Î¼éÈ÷¤Ë¶ìÀï¡£¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ÇºÎÍÑ¤·¤¿3-4-2-1¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«µ¡Ç½¤»¤º¡¢¸åÈ¾¤Ï¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¥Ú¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ï¡¢1-2¤Î1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡¢89Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿¾åÅÄåºÀ¤¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°ÃÆ¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤Î¤¬Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£ÆîÊÆ6°Ì¤òÁê¼ê¤Ë²ÝÂê¤ÎÂ¿¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
10·î¥·¥ê¡¼¥º¡¢2ÀïÌÜ¤ÏÃíÌÜ¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¡£ÆüËÜÂåÉ½¤¬²áµî13²óÂÐÀï¤·¡¢0¾¡2Ê¬11ÇÔ¤È°ìÅÙ¤â¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡ÈÅ·Å¨¡É¤À¡£
¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤ÈÆ±Æü¤Ë´Ú¹ñ¤È¥½¥¦¥ë¤ÇÂÐÀï¤·¡¢5-0¤ÈÂç¾¡¡£ÆîÊÆÍ½Áª¤Ï5°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¤ÎÌ¾¾¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¤¿¥Á¡¼¥àºî¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜÂåÉ½¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¡£ÆüËÜ¤¬½é¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¸½¾õ¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
ÆüËÜ¤È¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î°ìÀï¤Ï¡¢10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë19:30¤«¤éÅìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ÊÌ£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Ç³«ºÅ¡£ÊüÁ÷Í½Äê¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£
¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï
¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¡§ÀîÊ¿»ü±Ñ
²òÀâ¡§¾¾ÌÚ°ÂÂÀÏº¡¢ÆâÅÄÆÆ¿Í
¥Ô¥Ã¥Á²òÀâ¡§ËêÌîÃÒ¾Ï
¥²¥¹¥È¡§±Æ»³Í¥²Â
¼Â¶·¡§»ûÀî½ÓÊ¿
¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡§Ìø²¼·½Í¤
¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®
ABEMA
²òÀâ¡§ÎÓÎÍÊ¿¡¢³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯
¼Â¶·¡§²¼ÅÄ¹±¹¬
¿Ê¹Ô¡§ÃæÀî³¨ÈþÎ¤
¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¤ÇÃÏ¾åÇÈÀ¸Ãæ·Ñ¡£¾¾ÌÚ°ÂÂÀÏº»á¤ÈÆâÅÄÆÆ¿Í»á¤¬²òÀâ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Û¤«¡¢±Æ»³Í¥²Â¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ï¡¢ABEMA¤¬¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡£¤³¤Á¤é¤Ï18:45ÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇÛ¿®½ªÎ»¸å¤«¤é11·î13Æü¤Þ¤ÇÌµÎÁ¤Î¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£