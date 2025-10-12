¹â»Ô»á¡¢Æâ³Õ¤è¤êÅÞÌò°÷¿Í»öÀè¹Ô¡¡¡Ö¼óÁê¤Ê¤ì¤¿¤é¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¢¤ë¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤Ï12Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡¢Æâ³Õ¤ËÀèÎ©¤ÁÅÞÌò°÷¿Í»ö¤ÎÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤Þ¤ºÅÞÌò°÷¿Í»ö¤òºÑ¤Þ¤»¡¢Æâ³Õ¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ë¿Í¤ò¸å¤Ç°ú¤È´¤¯Êý¿Ë¤òÅÞÌò°÷¤ËÅÁÃ£¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¡Ö¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Ç²¾¤Ë¼óÁê¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¡Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤¬²áµî¤ËÀ¯Ä´²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤¿ºÝ¤Ë¡ÖÁÈ³Õ¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤ÇËÜ³ÊÅª¤ÊÀ¯Ä´²ñ¿Í»ö¤ËÃå¼ê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Êª²Á¹âÂÐºö¤ÎÅÞÆâµÄÏÀ¤òÀè¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¤¤°ì¿´¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤ä¡¢¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ë¸þ¤±¤¿Â¾ÅÞ¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë´Ø¤¹¤ë¸ÀµÚ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£