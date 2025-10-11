クリスマスらしい彩りのブッフェとコース！東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ「オチェーアノ」“ディズニー・クリスマス2025”スペシャルメニュー
東京ディズニーリゾートでは、2025年11月11日（火）から12月25日（木）までの45日間、スペシャルイベント「ディズニー・クリスマス2025」を開催☆
期間中、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタでも「ディズニー・クリスマス2025」のスペシャルメニューが登場します。
今回は、「オチェーアノ」に期間限定で登場する「ディズニー・クリスマス2025」スペシャルメニューの紹介をしていきます！
東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ「オチェーアノ」“ディズニー・クリスマス2025”スペシャルメニュー
© Disney
販売店舗：東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ「オチェーアノ」
東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2025年11月11日（火）から12月25日（木）までの45日間、スペシャルイベント「ディズニー・クリスマス2025」を開催。
東京ディズニーランドでは10年ぶりにパレードが刷新され、「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」を、東京ディズニーシーのメディテレーニアンハーバーでは、「ディズニー・クリスマス・グリーティング」を公演するほか、アメリカンウォーターフロントではアトモスフィア・エンターテイメントが楽しめます。
今回は、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタの「オチェーアノ」で提供される、期間限定メニューを紹介していきます☆
“ディズニー・クリスマス”スペシャルブッフェ
© Disney
提供期間：2025年11月1日〜2025年12月25日
価格：
大人 平日7,800円／土日祝日8,300円
中人（7〜12才）全日5,000円
小人（4〜6才）全日3,600円
3才以下は無料です
提供時間：11:30〜21:00
※ブッフェ料理の提供は、営業終了時刻（入店終了時刻）の30分後までです。
※ご利用時間は120分となります。
ランチとディナーの時間帯にいただける「“ディズニー・クリスマス”ブッフェ」
ブッフェ台には、種類豊富な地中海料理がずらりと並びます。
赤や緑などのクリスマスらしい彩りも楽しめ、とっても華やか！
たくさんのお野菜に、魚介からお肉料理まで幅広く堪能できます。
“ディズニー・クリスマス”スペシャルディナー シルバーノエル（2025年11月1日〜）
© Disney
提供期間：2025年11月1日〜2025年12月19日
価格：17,500円
提供時間帯：ディナー
メニュー：パテ・ド・カンパーニュブリのマリネとタラバ蟹 ビターリーフサラダ ビーツのクレマとハーブヴィネグレット柔らかく蒸した鮑と源助大根のコンソメスープラルドを纏ったアンコウのポワレ ヴェルモットソース 人参と柑橘のエテュヴェ鴨むね肉のロースト ポワヴラードソース トピナンブールのリヨネーズと百合根のクーリ または 和牛サーロインのヘーゼルナッツヴィエノワーズ ビーフのジュ 茸ソテーとアマレット香る根菜ピュレブラッドオレンジのヴァシュランとカモミールティーのクリーム ジンジャージュレプティ・フールコーヒー または 紅茶
※ご利用時間は120分となります。
ディナーの時間帯に提供される「“ディズニー・クリスマス”スペシャルディナー シルバーノエル」
メインは、「鴨むね肉のロースト ポワヴラードソース トピナンブールのリヨネーズと百合根のクーリ」と、「和牛サーロインのヘーゼルナッツヴィエノワーズ ビーフのジュ 茸ソテーとアマレット香る根菜ピュレ」の2種類からお好みで選ぶことができます◎
デザートプレート「ブラッドオレンジのヴァシュランとカモミールティーのクリーム ジンジャージュレ」は、見た目もインパクト抜群！
甘いクリームに、ピリッとしたジンジャージュレがアクセントになっています。
真っ赤なソリに乗っている「ミッキーマウス」たちのモチーフ付き。
“ディズニー・クリスマス”スペシャルディナー シルバーノエル（2025年12月20日〜）
© Disney
提供期間：2025年12月20日〜2025年12月25日
価格：17,500円
提供時間帯：ディナー
メニュー：パテ・ド・カンパーニュブリのマリネとタラバ蟹 ビターリーフサラダ ビーツのクレマとハーブヴィネグレット柔らかく蒸した鮑と源助大根のコンソメスープラルドを纏ったアンコウのポワレ ヴェルモットソース 人参と柑橘のエテュヴェ または “ディズニー・クリスマス”シェフズ・シグネチャーディッシュ オマール海老と平目のパイ包み焼き ブールブランソース 雲丹を添えて（別途2,000円）鴨むね肉のロースト ポワヴラードソース トピナンブールのリヨネーズと百合根のクーリ または 和牛サーロインのヘーゼルナッツヴィエノワーズ ビーフのジュ 茸ソテーとアマレット香る根菜ピュレ または “ディズニー・クリスマス”シェフズ・シグネチャーディッシュ 米沢牛フィレ肉のグリルとフランス産トリュフ マルサラソース 牛ほほ肉のブレゼとセロリアークのグラティネ（別途2,500円）ブラッドオレンジのヴァシュランとカモミールティーのクリーム ジンジャージュレプティ・フールコーヒー または 紅茶
※“ディズニー・クリスマス”シェフズ・シグネチャーディッシュは、1日の提供数に限りがあります。
※ご利用時間は120分となります。
2025年12月20日〜12月25日の5日間限定でディナーの時間帯でいただける「“ディズニー・クリスマス”スペシャルディナー シルバーノエル」
2025年11月1日〜12月19日の期間で提供されている「“ディズニー・クリスマス”スペシャルディナー シルバーノエル」に、一部メニューが追加されます。
© Disney
別途2,000円で「ラルドを纏ったアンコウのポワレ ヴェルモットソース 人参と柑橘のエテュヴェ」を、「“ディズニー・クリスマス”シェフズ・シグネチャーディッシュ オマール海老と平目のパイ包み焼き ブールブランソース 雲丹を添えて」に変更が可能。
パリパリのパイの中に、肉厚のオマール海老と平目がぎっしりと包まれています☆
© Disney
またメインも変更が可能◎
メインは「鴨むね肉のロースト ポワヴラードソース トピナンブールのリヨネーズと百合根のクーリ」と、「和牛サーロインのヘーゼルナッツヴィエノワーズ ビーフのジュ 茸ソテーとアマレット香る根菜ピュレ」、別途追加料金で「“ディズニー・クリスマス”シェフズ・シグネチャーディッシュ 米沢牛フィレ肉のグリルとフランス産トリュフ マルサラソース 牛ほほ肉のブレゼとセロリアークのグラティネ」の3種類から選ぶことができます。
別途2,500円で変更できる「“ディズニー・クリスマス”シェフズ・シグネチャーディッシュ 米沢牛フィレ肉のグリルとフランス産トリュフ マルサラソース 牛ほほ肉のブレゼとセロリアークのグラティネ」は、米沢牛フィレ肉のグリルと風味豊かなマルサラソースの相性が良く、ソースに使われているワインや、プレートに添えられているトリュフの香りも堪能できます！
“ディズニー・クリスマス”ディナーコース
提供期間：2025年11月1日〜2025年12月19日
価格：15,000円
提供時間帯：ディナー
メニュー：ブリのマリネとタラバ蟹 ビターリーフサラダ ビーツのクレマとハーブヴィネグレット柔らかく蒸した鮑と源助大根のコンソメスープラルドを纏ったアンコウのポワレ ヴェルモットソース 人参と柑橘のエテュヴェ牛フィレ肉のグリル マスタードソース トリュフとポテトのミルフィーユブラッドオレンジのヴァシュランとカモミールティーのクリーム ジンジャージュレコーヒー または 紅茶
※ご利用時間は120分となります。
「“ディズニー・クリスマス”ディナーコース」もディナーの時間帯に提供されます。
クリスマスディナーはもちろん、記念日などの特別な日にもオススメ☆
“ディズニー・クリスマス”スペシャルドリンク
© Disney
提供期間：2025年11月1日〜2025年12月25日
価格：1,600円
提供時間帯：ディナージャスミンティー、マスカットジュレ、ストロベリーシロップ、カシスシロップ、レモン、ミント、アラザン
2層になっている「“ディズニー・クリスマス”スペシャルドリンク」
ジャスミンティーがベースのドリンクで、中にはマスカットジュレも入っているので食感も楽しめます！
さらにストロベリーシロップやカシスシロップで風味もプラス。
レモンやミントの香りもアクセントになっています。
クリスマス気分をより盛り上げてくれるブッフェやコースメニューの数々。
東京ディズニーシー・ホテルミラコスタの「オチェーアノ」で提供される“ディズニー・クリスマス2025”スペシャルメニューの紹介でした☆
