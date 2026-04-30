ＡＮＡホールディングス [東証Ｐ] が4月30日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比9.8％増の2196億円に伸びたが、27年3月期は前期比37.6％減の1370億円に落ち込む見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を60円→65円(前の期は60円)に増額し、今期は前期比5円減の60円に減配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.0倍の370億円に急拡大し