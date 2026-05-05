テレビ電話で夕食について確認し、嫌味を言ってくる義母にモヤモヤしていた筆者の知人A子さん。ある時、いつものように嫌味を言われたA子さんでしたが、旦那さんの一言で評価が一変。一体何を言ったのでしょうか。 夕食にダメだしする義母……その本心は？ 私の義母は遠方に住んでいるため、頻繁に会うことはありません。小学生の子供たちとは月に何度かテレビ電話で顔を合わせていますが、その時にモヤモヤすることがありまし