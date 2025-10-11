Çú²»CM¤Ë½ª»ßÉä¡£¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤¬¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¹¹ð¤Î¡È²»¥Ç¥«¡É¶Ø»ß¤Ø
¾®¤µ¤Ê²»¤Ç±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢CM¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¿¤ó²»¤¬¤á¤Á¤ã¥Ç¥«¤Ë¤Ê¤ë¸½¾Ý¡£Ìë¤À¤ÈÆÃ¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
²»ÎÌ¤ÎÊÑ²½¤Ç»ëÄ°¼Ô¤Î°Õ¼±¤ò¸þ¤±¤µ¤»¤ë¹¹ð¼êË¡¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Î¸½¾Ý¤ò¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤¬º£¸å¶Ø»ß¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤âÂÐ¾Ý¤Ë
¥¢¥á¥ê¥«»þ´Ö¤Ç10·î6Æü¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥®¥ã¥Ó¥ó¡¦¥Ë¥å¡¼¥µ¥à½£ÃÎ»ö¤¬¡¢Netflix¤äHulu¤Ê¤É¤ÎÆ°²è¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Âç¤¤Ê²»¤Î¹¹ð¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë½£Ë¡°Æ¤Ë½ðÌ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»ëÄ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤è¤ê¹¹ð¤Î²»¤òÂç¤¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¶Ø¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎË¡°Æ¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¡¢2010Ç¯À©Äê¤ÎË¡Î§¡ÖCommercial Advertisement Loudness MitigationË¡ ¡ÊCALM¡Ë¡×¤Î·ê¤òËä¤á¤ë¤¿¤á¡£¤³¤ì¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë¡¢±ÒÀ±ÊüÁ÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¹¹ð»þ¤ÎÂç¤¤Ê²»ÎÌ¤ò¶Ø»ß¤·¤¿Ë¡Î§¡£
Åö»þ¼çÎ®¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢¤³¤ÎË¡Î§¤«¤éÏ³¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤¬¡¢º£Æü¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î83¡ó¤ÎÀ®¿Í¤¬¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ë¡¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤Ù¤¥á¥¸¥ã¡¼¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ï¢Ë®ÄÌ¿®°Ñ°÷²ñ¡ÊFCC¡Ë¤âÂç²»ÎÌ¹¹ð¤Ë´Ø¤·¤Æ´ó¤»¤é¤ì¤ë¶ì¾ð¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢º£Ç¯2·î¤Ë¤Ï2010Ç¯¤ÎCALMË¡¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¤¯°Õ¸«¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤ÏÏ¢Ë®ÄÌ¿®°Ñ°÷²ñ¤ËÀè¹Ô¤·¤¿·Á¡£
¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤ÎË¡°Æ¤òºîÀ®¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½£¾å±¡µÄ°÷¤ÎTom Umberg»á¡£Umberg»á¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¿²¤«¤·¤Ä¤±Ãæ¤ËCM¤Î²»¤¬¤¦¤ë¤µ¤¯¤Æº¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿·Ë¡»Ü¹Ô¤Ï2026Ç¯7·î¡£¤³¤ì¡¢À¤³¦¤Ë¤â¹¤Þ¤é¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£