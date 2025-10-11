『DIGIMON BEATBREAK』第2話 謎のデジモンがサポタマを奪い去る
10月5日（日）より放送中のTV アニメ「DIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）」。放送に先駆け、第2話のあらすじと先行場面カットが公開された。
1997年にリリースされた育成型携帯液晶ゲーム「デジタルモンスター」。
手のひらサイズの携帯液晶ゲームでありながらモンスターの育成だけでなく 友達とモンスター同士のバトルを楽しめる斬新な要素により子供たちから圧倒的な支持を集めた。
アニメは1999年公開の『デジモンアドベンチャー』を皮切りに TVシリーズを全9作・映画全11タイトルが制作され、幅広い世代から支持され続けている。
そして2年ぶりの新作となるTVアニメ『DIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）』が放送となる。
第2話のあらすじはこちら。
＜第2話「グローイングドーン」あらすじ＞
トモロウの怒りで覚醒したゲッコーモンが敵を圧倒する。その時、謎のデジモンが現れ、サポタマを奪い去っていく。兄を失い、心を閉ざすトモロウだったが、クリーナーチーム「グローイングドーン」を率いる沢城キョウの一言に衝撃を受ける。
＞＞＞第2話の先行場面カットをすべてチェック！（写真7点）
（C）本郷あきよし・フジテレビ・東映アニメーション
