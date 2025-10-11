ドバイに移住のMALIA.約2000万円の愛車を披露 ドライバーが運転
離婚4回、4人の子どもを持つシングルマザー・MALIA.（42）のセレブすぎるドバイ生活に密着。愛車は約2,000万円で、ドライバーが運転していると語った。
10月10日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#6が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストは元TBSアナウンサー・山本里菜。
今回は4人の子供を持つシングルマザー・MALIA.（42）の華麗なるドバイ生活に密着。ドバイに移住し４年目、現在は末っ子の海緒くん（7）と2人暮らしだ。
MALIA.は16年前に「ANELa GROUP」を起業し、現在7社を抱える同グループの「会長」に就任。年間家賃数千万円の超高級マンションがMALIA.の自宅だ。
ドバイの小学校は朝が早く、7時に出発しないと間に合わないそう。登校手段はMALIA.が購入したベンツ最高級ブランドのVクラス・マイバッハ（約2,000万円）。運転するのはドライバーだ。MALIA.は「ドバイにはこういう車がたくさんあるの」という。