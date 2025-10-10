ネスレ日本が9月25日（木）〜10月19日（日）の期間限定で、「めんそーれ原宿！沖縄コーヒーフェス supported by NESCAFÉ」をネスカフェ原宿で開催中！

このイベントは、沖縄でのコーヒー栽培を通して地域課題に取り組む「ネスカフェ 沖縄コーヒープロジェクト」の一環。カフェでは、沖縄県産のコーヒー豆を使ったドリンクやスイーツが楽しめるうえ、現地の生産者たちの取り組みや想いに触れられる展示やトークイベントも実施されます。

沖縄でコーヒー!?──ネスレが挑む、南の島の“新しい特産品づくり”

「ネスカフェ 沖縄コーヒープロジェクト」は、2019年にスタート。沖縄SV（元サッカー日本代表・郄原直泰さんがオーナー）、名護市、琉球大学、ネスレ日本がタッグを組み、沖縄県産のコーヒー豆を育てていくプロジェクトです。

目的は、ただの栽培ではありません。農業の担い手不足や耕作放棄地の増加など、沖縄の第一次産業が抱える課題に、コーヒーを通じて向き合っていこうという試みなのです。

台風にも負けない！──過酷な環境でも挑戦が続く

一般的に、コーヒー豆栽培は北緯25度から南緯25度の間にある、熱帯から亜熱帯地域が適しているとされており、沖縄は北緯24度から28度に位置するため、栽培のチャンスがあるといえます。

しかし、沖縄は台風の通り道に位置するため、強風や豪雨による被害が発生しやすいので、コーヒー栽培には多くの課題が伴い、環境に合った品種選定など、今もなお工夫と改善が重ねられている状況です。

このプロジェクトの面白いところは、企業・スポーツチーム・自治体・農家がガッチリ連携してコーヒー栽培を進めているところ。

たとえば、ネスレ日本は県内に専任の農学者を常駐させて、コーヒー栽培の技術支援を行っているそう。「ネスカフェ プラン」や「ネスカフェ プラン 2030」などの取り組みで蓄積してきたノウハウを活かし、苗木や種の提供、育て方のレクチャーまでしっかりサポートしています。

一方、沖縄SV（サッカークラブ）は、なんと選手やスタッフが実際に農作業に参加！ 自治体は栽培に使える農地を紹介したり、農家との橋渡しをしたりと、後方支援的な役割を担っています。

そして、現地の協力農家たちは、それぞれの農園でコーヒーを育てながら、栽培のコツや失敗談などの知見を共有。みんなで試行錯誤しながら、“沖縄でのコーヒーづくり”を一歩ずつ前に進めているんです。

沖縄コーヒーにかける想いが熱い！ トークセッションレポート

イベント初日には、プロジェクトに関わるキーパーソンたちがステージに登場し、それぞれの立場から“沖縄コーヒーへの熱意”を語ってくれました。

登壇したのは、ネスレ日本の深谷社長、現地で栽培支援を行う一色さん、沖縄SV代表の郄原さん、協力農家の又吉さん、宮平さんの5人。

登壇者のコメントからは、このプロジェクトにかける想いや、沖縄の大地でコーヒーを育てることの苦労とやりがいがヒシヒシと伝わってきました。

「多くの関係者の皆さまのおかげで、20か所もの農場でコーヒー栽培を行うことができ、実際に収穫できる段階にまで至った。今後、何十年とかかるかもしれないが、ハワイのkonaコーヒーのような、沖縄の新しい特産品として根付かせたい」（ネスレ日本社長 深谷氏）

「2023年の大型台風によって農場も大きな打撃を受けたが、何とか回復し、ようやく収穫を迎えることができた。沖縄の環境に合った品種や土づくりなど、まだまだ試行錯誤を続けている段階。中長期的な視点でコーヒー栽培に取り組んでいければ」（ネスレ日本 生産本部 製造サービス部 一色氏）

「地域貢献も沖縄移住の目的の一つだった。そんな中、『沖縄でもコーヒーが作れる』という話を聞き、ネスレ日本さんに協力を仰いだのが本プロジェクトのはじまり。毎日の努力が収穫というかたちで実を結ぶのは、大きなやりがいになる。コーヒー栽培を通じて、街をますます盛り上げていきたい」（沖縄SV代表 郄原氏）

「協力農家となったのは、本プロジェクトに関する記事を見たことがきっかけ。今では7品種、約2,000本の木を栽培するまでに至った。園のカフェで収穫した豆を使ったコーヒーを提供しているが、お客様の満足した表情を見るとやりがいを感じる。宮古島や石垣島でも生産者が増えてきているので評価会を開催し、品質の向上を図っていきたい」（又吉コーヒー園 又吉氏）

「本プロジェクトに関わっていた農家の紹介により、2021年から参画することとなった。農場がある本島南部は塩害が発生しやすいため、コーヒー栽培にはあまり適さない土地。そうした環境でもコーヒーを栽培し、販売できる体制を整えれば、南部でもコーヒー作りが盛んになっていくはず」（宮平農園 宮平氏）

会場で味わえる限定メニューも！

「めんそーれ原宿！沖縄コーヒーフェス supported by NESCAFÉ」では、沖縄県産コーヒーや黒糖を使用した3つのメニューを用意。いずれも沖縄の伝統的な焼き物「やちむん」で提供されます。

「又吉コーヒーブレンド（1,000円/税込）」は、又吉コーヒー園（国頭郡東村）で収穫したコーヒー豆を約20%使用したブレンド。浅煎りで仕上げられ、芳醇な香りとすっきりとした味わいを楽しめます。

「中山コーヒーブレンド（1,000円/税込）」は中山コーヒー園（名護市）で収穫したコーヒー豆を約10%使用。深煎りで仕上げられ、リッチでビターな香りと味が特徴の一杯。

「黒糖とパイナップルのムース（950円/税込）」は、オフィシャルサポーターでうるま市出身アーティスト「HY」が考案。沖縄県産の黒糖を使った、南国感あふれるスイーツ。

今回の体験型カフェでは、同プロジェクトに関する取り組みをパネル展示で紹介。実際に収穫されたコーヒー豆を間近で見ることができます！

さらに会期中は、「郄原直泰氏トークショー」「HY による親子で楽しめるワークショップ＆インストアライブ」「又吉コーヒー園による沖縄県産コーヒーの焙煎体験」という3つのスペシャルイベントを開催します。ぜひこの機会に、沖縄コーヒーの世界を楽しんでみて！