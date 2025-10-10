¤µ¤È¤¦¤â¤«¡¢¿·¶Ê¡Öº£¤òÊú¤¤·¤á¤Æ¡×ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡¡ÅìÌ¾ºå¥Ä¥¢ー¤Î¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ðー¤È¤È¤â¤ËÀ©ºî
¡¡¤µ¤È¤¦¤â¤«¤¬¡¢2025Ç¯2ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¿·¶Ê¡Öº£¤òÊú¤¤·¤á¤Æ¡×¤ò11·î5Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡Û¤µ¤È¤¦¤â¤«¡¢µ×¾ïÌ¤ÃÒ¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¡Öº£¤òÊú¤¤·¤á¤Æ¡×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¡Ë
¡¡ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢Èà½÷¤Î¾þ¤êµ¤¤Î¤Ê¤¤º£¤Î¿´¶¤¬ÄÖ¤é¤ì¤¿¥Ð¥éー¥É¶Ê¡£¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¡¢11·î¤«¤é¤ÎÅìÌ¾ºå¥Ä¥¢ー¡Ø¤µ¤È¤¦¤â¤«BAND TOUR 2025½©¡Ù¤ò¤È¤â¤Ë²ó¤ë¥·¥ó¥ê¥º¥à¡ÊGt¡Ë¡¢¸ü³¤µÁÏ¯¡ÊBa¡Ë¡¢¾Âß·À®µ£¡ÊKey¡Ë¡¢²Ï¹ç¹¨ÃÎ¡ÊDr¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¥É¥íー¥¤¥ó¥°¤ò¼´¤Ë¡¢³¨ËÜ¤äÄ¦¹ï¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ëµ×¾ïÌ¤ÃÒ¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ³Ú¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤µ¤È¤¦¤Ï¡ÖÌ¤Íè¤Î»ö¤ò¹Í¤¨¤ÆÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»þ¡¹¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤±¤É¡¢º£¤òÊú¤¤·¤á¤Æ¡¢º£¤ò¸«¤Ä¤á¤ÆÌ£¤ï¤Ã¤ÆÀ¸¤¤ë»ö¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤³¤Î¶Ê¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦¤µ¤È¤¦¤â¤«¡¡¥³¥á¥ó¥È
ºÐ¤ò¼è¤ì¤Ð¼è¤ë¤Û¤É¡¢ËèÆü¤¬ÁáÁ÷¤ê¤Î¤è¤¦¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¯´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÎ¤Î»ä¤ÏÅ·°æ¤ÎÀþ¤Î¿ô¤ò¿ô¤¨¤¿¤ê¡¢ÃÏÌÌ¤Î¤Ò¤Ó³ä¤ì¤äÁë¤Î¿åÅ©¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¸«¤¿¤ê¡¢Ã¯¤«¤ÈÏÃ¤·¤¿¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤»ö¤äËº¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤òÆ¬¤ÎÃæ¤Ç²¿ÅÙ¤âÈ¿çí¤·¤¿¤ê¤·¤ÆËèÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë»þ´Ö¤ò»È¤¦»ö¤ò¾¯¤·ÌÞÂÎ¤Ê¤¯´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¡Èº£¤³¤Î½Ö´Ö¡É¤Ë¿´¤ÎÁ´¤Æ¤òÍÂ¤±¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë²û¤«¤·¤¤¿Í¤È²ñ¤¦µ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î»þ¡¢º£À¸¤¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤ò¼ê¤Ç¤µ¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ì¤Íè¤Î»ö¤ò¹Í¤¨¤ÆÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»þ¡¹¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤±¤É¡¢º£¤òÊú¤¤·¤á¤Æ¡¢º£¤ò¸«¤Ä¤á¤ÆÌ£¤ï¤Ã¤ÆÀ¸¤¤ë»ö¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤³¤Î¶Ê¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
