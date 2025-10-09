【レガシーミュージアムコレクション ジュラシック・ワールド モササ ウルス “ラグーン” ボーナス版】 発売時期 ：2027年1月～4月頃 価格：279,290円

プライム1スタジオは、スタチュー「レガシーミュージアムコレクション ジュラシック・ワールド モササウルス “ラグーン” ボーナス版」を10月9日よりプライム1スタジオ公式オンラインストアにて予約受付を開始した。発売時期は2027年1月～4月頃を予定し、価格は279,290円。

本商品は「ジュラシック・ワールド」に登場した「モササウルス」を1/15スケールスタチュー化したもの。全高57cm、全幅98cm、奥行42cmの巨大サイズで巨大なプールから飛び上がる、象徴的なシーンを再現している。

逞しい尾を水面に突き出し、悠然と獲物を追い詰める姿が造形され、海中の捕食者らしい迫力を演出。大きく開いた口腔内は、牙の鋭さや粘膜の質感をリアルに表現され、全身を覆う分厚い皮膚の凹凸は生物ならではのランダムなパターンに仕上げ、青みを帯びたグレーの彩色は水中光を映すように濃淡を重ねて表現されている。

尾から弾けるクリアパーツの水しぶきは、角度や色合いに変化をつけることで、そこにない大海原をイメージさせる出来栄えとなっている。

台座には赤と青のサンゴ、並走する魚群、逃げ惑うホオジロザメに加え、正面のタイトルロゴも造形されている。

ボーナス版には特典として「インドミナス・レックスの頭蓋骨」が付属する。

レガシーミュージアムコレクション ジュラシック・ワールド モササウルス “ラグーン” ボーナス版

発売時期 ：2027年1月～4月頃

価格：279,290円

スケール：1/15

サイズ：57cm 全幅：98cm 奥行：42cm

製品仕様・付属品：

・特製ベース

・ボーナス特典：インドミナス・レックスの頭蓋骨（ディスプレイモデル）

□プライム1スタジオ公式オンラインストアのページ

(C) UCS LLC and Amblin