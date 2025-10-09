お笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史（55）が8日深夜放送の日本テレビ「東野・岡村の旅猿27 プライベートでごめんなさい」（水曜深夜1・29）で、人気芸人と遭遇したことを明かした。

この日は、元「雨上がり決死隊」のお笑いタレント・蛍原徹がゲスト出演。野生のイルカとシュノーケリングができるスポットを目指し、車で向かった一行。すると出発早々、岡村は「旅の始まりから話することじゃないかも分からんけど」と切り出し、「こないだM迫さんに会うたで」と打ち明けた。

元相方・宮迫博之との遭遇話に「ご飯食べに行ったとか？」と蛍原。岡村は「新大阪の駅で、タクシーを待ってたんよ家族で」と明かし、「うちの妻が“宮迫さんや！”って。パッと（気配を）感じた時にはもうすれ違っててん」と説明。「家族といるからと思って、声を掛けんと行きはったんやろうけど、全身真っ黒の服を着てたわ」と振り返った。

これを受けて、お笑いタレント・東野幸治は「それはええやん」とツッコミつつ、「意外とデビュー当時から真っ黒やんな」と回想。岡村が半ばあきれながら「夏のうだるような暑さの中、キャップも黒」と解説すると、蛍原は「グラサンもしてたやろ」とニヤリ。「怖かったわ〜」という岡村が「ホトちゃんに伝えたかってん、真っ先に」と伝えると、蛍原は「ああそう？ありがとう」と返していた。