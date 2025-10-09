インターネットリサーチを展開するNEXER（東京都豊島区）が、着物レンタルなどを展開するたちばな（長野市）と共同で、「着物姿が似合う女性有名人」について調査を実施。その結果をランキング形式で公開しました。

調査は2025年9月22日から同月29日、全国の男女を対象にインターネットで行われました。計1000人から有効回答を得ています。

3位は、演歌歌手の藤あや子さんで、68票。回答者からは「演歌で着物姿が様になっているから」（40代女性）、「あまり背が高くなく色っぽい雰囲気があるから」（50代女性）、「着物姿が妖艶で美しいから」（60代男性）といった声が寄せられたとのことです。

2位には、演歌歌手の石川さゆりさんがランクイン。82票でした。「よく着物を着ているから」（50代男性）、「歌番組での着物姿がすてきなため」（40代女性）、「上品で落ち着いた雰囲気」（50代男性）といったコメントがあったということです。

そして、1位は俳優の吉永小百合さん。183票獲得しました。「違和感がない。この人を思い浮かべるとき、着物での姿が真っ先に思い浮かぶ」（30代女性）、「品があっていかにも大和なでしこという感じがする」（50代女性）、「長い間活躍されていて、他の誰よりも寄せ付けない大女優の雰囲気に着物は当然合うと思う」（40代女性）などの回答が集まったとのことです。