【仮面ライダーガヴ ギルティ・パルフェ】場面写真10点が一挙公開！
11月28日（金）に期間限定上映、2026年6月10日（水）にBlu-ray＆DVDが発売するVシネクスト『仮面ライダーガヴギルティ・パルフェ』。ショウマ・絆斗・幸果・ラキア・リゼル、それぞれの想いが絡みあう場面写真10点が一挙に公開された。
＞＞＞公開された場面写真をチェック！（写真11点）
TVシリーズでは、仮面ライダーガヴらの奮闘により世界の平和が守られたが、そんな世界に闇菓子の復活を企むグラニュートが現れる。ショウマの目指す人間とグラニュートが共存する世界を目指して再び戦いに挑む。TVシリーズのその後を描く『仮面ライダーガヴ』の最新作が『仮面ライダーガヴギルティ・パルフェ』。
このたび公開されたのは、ボロボロになりながらも戦う絆斗や、失踪したグラニュートを捜すショウマ、テレビシリーズでは接点がなかった幸果が、リゼルに臆せず話しかけてる様子が見られる場面写真。
人間の世界に戻ってきたラキア、果たして4人は再会できるのか？
さらに、怪しげな狩藤医院内で穏やかな笑顔でお札を数える看護師・沙和村（板橋駿谷）や、学生時代の絆斗と師匠・塩谷（小松利昌）とのシーンも見どころだ。
グラニュート側でも、訳ありな子供たちが集まるグループ内にいるリゼル、闇菓子の復活を企むググナに立ち向かうガヴとヴラム、大統領ボッカに恨みを抱いていたイジークとリゼルによる対決など、話の展開が気になるものばかりだ。
来る劇場での上映をお楽しみに。
（C）2025 石森プロ・ADK EM・バンダイ・東映ビデオ・東映 （C）2024 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映
