秋の『新作』キターーーッ！！【スタバ】ティータイムのお供に♡「かぼちゃスイーツ」

リラックスや気分転換をしたいとき、スイーツとコーヒーでひと息つく。そんな時間を楽しむ人は多いはず。今回はそんな至福のティータイムにぴったりの「かぼちゃスイーツ」を【スターバックス】からご紹介します。秋ならではの人気スイーツをチェック！

ほのかなスパイス感にハマりそう「パンプキンバスクチーズケーキ」

パンプキンにクリームチーズやホイップクリームを合わせた「パンプキンバスクチーズケーキ」。シナモンやナツメグ、ジンジャーなどのスパイスがアクセントになっており、大麦を使った底面のビスケット生地の食感も楽しめるのが魅力です。@j.u_u.n__starbucksさんは、カスタムでキャラメルソースを追加。「シナモンもおすすめ」とのことなので、ぜひ試してみて。

「クオリティは高い」「超絶かぼちゃ」と、@yuumogu22さんが紹介するのは「パンプキンスコーン」。パンプキンのダイス入り生地にパンプキンペースト入りの生地をトッピングして焼き上げた一品です。ティータイムはもちろん、朝ごはんにもぴったり！ 筆者は、ヒーティング & ホイップクリームのトッピングがお気に入りです。

【スタバ】の「かぼちゃスイーツ」で秋を満喫！ 癒しタイムを過ごしてみては？

