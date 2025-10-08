

10月4日のゲストはReoNaさん！

ニューアルバム『HEART』について伺いました。

アルバムのタイトル『HEART』には、ReoNaさんがこれまで歩んできた道のり、積み重ねてきた想いのすべてが込められています。「凄く凄く悩んだ果てで『HEART』にたどり着いたんです。『HUMAN』というアルバムをリリースしてから2年半、どんなことについて歌ってきたのかな、考えてきたかなって、置いてきたお歌たちを振り返って。これまでの道のりを経て『HEART』、心という、凄く広くて温かい、懐の深い言葉に決まりました」

表題曲の「HEART」と「オルタナティブ」はビートルズをはじめ数多くの大物アーティストが使ってきたアビー・ロード・スタジオでレコーディングしています。「レコーディングエンジニアさん、バンドメンバー、クリエイターさん、普段一緒のチームとレコーディングしたんです。これまでと条件が違うのはスタジオだけ。箱の鳴り、機能、残響、電圧などの違いは、より如実に聞いて頂けるのかなと思いました。環境が違うので、もしかしたら難しいかもとは言われていたんですけど、日本でたくさん準備をして、レコーディングのリハーサルみたいなことを事前に何度もさせてもらった上で行ったので、ドキドキしつつ、短期集中で歌い上げられたんじゃないかなと思います」

アビー・ロード・スタジオでのレコーディング風景は『HEART -Lyric Video(London’s Heart)-』（完全数量生産限定盤、初回生産限定盤収録）で見ることが出来ます！

そんな表題曲の「HEART」はポップでやさしく包み込むようなサウンドと内面の弱さや葛藤を描いている歌詞のギャップが印象的なナンバー。「どうしても自分の中にある脆さや痛み、そういう側面に私自身も目を向けがちだったんですけど、包み込むようなサウンド、クリエイターのハヤシケイさん自身の弾き語り、そしてデモが出来上がっていく中で、ケイさんの思い描く『HEART』って、多分、痛いだけじゃなくて、柔らかさや温かさ、愛おしさっていう、ひとつの側面だけじゃない心をケイさんは描こうとしてるんだろうなって思いました」

そしてリリックビデオが公開中の『芥』は、ファンクラブ会員限定ツアー『ふあんぷらぐど』で初披露されたナンバー。「『芥』はちっぽけ、とるに足らないもの、ほんとに小さな小さなものっていう意味の言葉なんですけど、広い世界、大きい宇宙の中で見たら、人間も花も星も全て、芥という言葉が励まし、寄り添うように響いてくれます。一人であることに凄く頷いてくれるお歌だなと思います」

「生命換装」はTVアニメ『アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】』最終話エンディングテーマ。サプライズで放送と同時に音源が解禁されました。「映画館で全話上映会を行ったんですけど、最終話の中で解禁したんです、みなさん驚いてくださいました。得たものもあれば、失われた命や心もある。どちらも取りこぼさずにひとつの結末にたどり着けたけど、その全てを、これから歩んでいく明日を諦めなかった彼女たちにも、散っていったものにも、どちらにも寄り添えるお歌であったらいいなと思います」

ボーナストラックの「SWEET HURT -Naked-」はデビュー曲を新たにレコーディングした楽曲です。「痛みや傷・HURTから、アニメに携わる私の人生がスタートして、7年間歩んだ道のりの先で、心・HEARTにたどり着けた。ライブやいろんな面で『SWEET HURT』と共に歩んできたので、今回歌い直して、改めて意味のある形に出来たんじゃないかなと思います」

さらに今回はニューアルバムの中から新曲「かたっぽの靴下」を「ふぁんも」で音源初解禁してくださいました。「不揃いなもの、欠けているもの、でも愛おしいものを（作詞作曲の映秀。さんは）本当に真っすぐ描いてくださった。今回初めてご一緒したんですけど、映秀。さんだからこそ出来たお歌をぜひ楽しんで頂きたいです」

11月21日からは全国ツアーがスタート！「いろいろと作り上げている真っ最中でございます」と話してくれたReoNaさん。ニューアルバム『HEART』はReoNaさんにとってどんな作品になったのでしょうか？

「心の内側、心模様のように一言では言い表せない者たち、そして1曲ではなかなか言い表せない者たちを、ぎゅっと、本当に色とりどりのお歌で表した1枚になりました。各楽曲それぞれの『HEART』がいろんな方向に踏み出したアルバムになっていますので、ぜひあなたの心に寄り添える1曲がありますように」