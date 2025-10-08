地区シリーズ第3戦

米大リーグ・ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手は7日（日本時間8日）、本拠地でブルージェイズとの地区シリーズ第3戦に「2番・右翼」で先発出場。4回に値千金の同点3ランを放った。米記者は、この本塁打にまつわる史上初という数字を明らかにしている。

3回裏に2点を返して3-6と3点を追う4回。ついに大砲が目覚めた。1死一、二塁で迎えたジャッジの第3打席。99.7マイル（約160.4キロ）のストレートを豪快に振り抜くと、高く舞い上がった打球が、左翼ポールに直撃。待望の今ポストシーズン第1号で6-6の同点に追いついた。

インコース高めのボール球をうまく捌いての一発を、MLB公式のサラ・ラングス記者は自身のXで「ジャッジのホームランは、ゾーンの中央から1.2フィート（約36センチ）内側に食い込む99.7マイルの投球から放たれたものだ」と解説した。

続けて「ピッチトラッキング導入（2008年）以降、レギュラーシーズン、ポストシーズンを問わず、打者が99マイル（約159キロ）以上の、それほどまでに内側のボールでホームランを打ったのは初めてのことだ MLB公式のアンドリュー・サイモン記者引用」と投稿。史上最高レベルともいえる見事な“悪球打ち”を褒めたたえていた。

ヤンキースは5点差をひっくり返し9-6で勝利。1勝2敗とした。



（THE ANSWER編集部）