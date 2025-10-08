Eggs ’n Thingsに、ハロウィンをカラフルに彩る限定パンケーキ「ハロウィンナイトパンケーキ」が、期間・数量限定で登場！

紫芋とオリジナルパンケーキの生地を交互に積み重ね、濃厚パンプキンクリームやお菓子で作った「ジャック・オ・ランタン」をトッピングした、見た目もかわいいパンケーキです☆

Eggs ’n Things「ハロウィンナイトパンケーキ」

価格：2,695円（税込）

※テイクアウト利用不可

販売期間：2025年10月16日（木）〜10月31日（金）

取扱店舗：Eggs ’n Things・Eggs ’n Things Coffee国内全店舗

“All Day Breakfast”の朝食を中心に、軽いカフェメニューから本格的でボリューミーなアメリカンメニューが楽しめるハワイ発の「Eggs ’n Things」と、その世界観を継承したカフェスタイルの「Eggs ’n Things Coffee」

その国内全店舗に「ハロウィンナイトパンケーキ」が期間限定で登場します！

ハロウィンナイトを照らす、紫芋とEggs ’n Thingsオリジナルのパンケーキを重ねた色鮮やかなハロウィン限定のパンケーキ。

とろける濃厚パンプキンクリームの上には、不敵に微笑む「ジャック・オ・ランタン」と墓石を模したお菓子が飾られ、ふわふわのホイップクリームには赤い血をイメージしたストロベリーソースとコウモリがのっています。

楽しいハロウィンが過ごせる、この時期だけのかわいいパンケーキです☆

ジャック・オ・ランタンのお菓子のトッピングやカラフルな生地がかわいい、ハロウィン限定のパンケーキ！

「ハロウィンナイトパンケーキ」は、2025年10月16日（木）から10月31日（金）まで、期間・数量限定でEggs ’n ThingsとEggs ’n Things Coffee全店舗にて登場します。

※一部食材を変更する場合があります

