【UNIQLOコラボ】がかなりアツい！ 大人が狙いたい「おすすめアイテム」

たびたび話題を集める【ユニクロ】のデザイナーズコラボラインや、ブランドとのコラボコレクション。今季もファッション通が気になる新作が登場しています。カーディガンやニットワンピ、デイリーに活躍するパンツやTシャツなど、大人のワードローブを更新してくれる「おすすめアイテム」をご紹介。完売となる前に早めのチェックがおすすめです。

やわらか素材で心地よいレイヤードスタイルが楽しめそう

【ユニクロ】「ニットミニワンピース」\4,990（税込）

「やわらかく、あたたかみのある素材」（公式オンラインストアより）を使った「UNIQLO : C（ユニクロ：シー）」のミニワンピ。ゆとりのあるシルエットで体を優しく包み込み、体型を拾いにくいにもポイント。パンツやプリーツスカートを合わせたクラシカルなレイヤードスタイルを楽しむのもおすすめです。

豊富なカラバリ！ 一枚着としてもインナーとしても活躍の予感

【ユニクロ】「スーピマコットンT / 長袖」\1,990（税込）

夏の定番として毎年人気を集める「Uniqlo U（ユニクロ ユー）」のTシャツ。秋にはロンTが登場し「上質なSUPIMA®コットン」（公式オンラインストアより）の心地よさをそのままに、大人カジュアルに映える一枚に。リラックス感のあるシルエットに加え、全6色の豊富なカラーバリエーションも魅力。一枚で着るのはもちろん、インナーとしても頼れる存在となってくれそうです。

秋素材とカーブシルエットが今っぽい

【ユニクロ】「コーデュロイカーブパンツ」\3,990（税込）

【COMPTOIR DES COTONNIERS（コントワー・デ・コトニエ）】との秋冬コレクションで登場したこちら。立体的なカーブシルエットでスタイルアップを狙えて、リラクシーさも兼ね備えた一本です。コーデュロイで季節感があり、日常の着こなしをさりげなくアップデートできそう。

アイコンのバタフライロゴ入り！ 初コラボも見逃せない

【ユニクロ】「フリースオーバーサイズカーディガン」\3,990（税込）

今季特に注目を浴びそうなのが【NEEDLES（ニードルズ）】との初コラボ。こちらはフリース × ゆとりのあるシルエット。胸元のバタフライロゴ刺繍、貝調ボタンなど細部までこだわりが光ります。性別問わず取り入れやすく、争奪戦となる予感！ 10月下旬発売予定です。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K