ウィリアム皇太子、不仲の弟ヘンリー王子に珍しく触れる
イギリスのウィリアム皇太子が、Apple TV+の旅行シリーズ『旅嫌いユージン・レビィのトラベルガイド』に出演し、妻キャサリン妃や子ども達のこと、王室の運命についてコメント。不仲が伝えられるヘンリー王子にも触れた。
日本時間10月3日に配信された『旅嫌いユージン・レビィのトラベルガイド』の最新エピソード、「イギリスで王族として暮らす」に出演したウィリアム皇太子は、ユージンと訪れたパブで、妻キャサリン妃との間に生まれた長男ジョージ王子（12）が将来国王になることについてどう思うかと聞かれ、「興味深く、大きな質問です。考えることが多い」とコメント。
そして、「当然ながら、私達の行いを息子が誇りの思える世界を作りたい。人々の生活が向上するよう実際にインパクトを与える仕事です。ただし、ハリー（ヘンリー王子の愛称）と僕が育った過去の習慣には戻りたくない。王室を後退させないよう全力を尽くします」と続けた。
チャールズ国王と亡きダイアナ妃の間に生まれたウィリアム皇太子とヘンリー王子は、2歳差で、同じ寄宿制の男子校イートン校で学ぶなど、2人きりの兄弟として親しい関係にあると見られていたが、2020年にヘンリー王子が英王室を離脱したことを機に、確執が表面化。ヘンリー王子は翌年に受けたオプラ・ウィンフリーとのインタビューや、Netflixのドキュメンタリーシリーズ『ハリー＆メーガン』、回顧録『SPARE（原題）』などで王室やウィリアム皇太子を批判した。王室の伝記作家ロバート・レイシーはPeopleに対し、「亀裂は非常に深く、長引いている。ヘンリー王子が自ら一歩を踏み出し、謝罪をしないと、この状況は変わらないと思います」と述べている。
