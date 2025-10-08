「パスを３本もつなげない」日本代表主将の投入に苦言のレジェンドが、３連敗のプレミア王者を痛烈批判「昨季の半分も力を出せていない」
遠藤航が所属するプレミアリーグ王者のリバプールは、10月４日の第７節チェルシー戦に１−２で敗れ、公式戦３連敗を喫した。
チェルシー戦ではタイスコアで迎えた終盤、アレクシス・マカリステルに代えて遠藤を投入。だが、“クローザー”を起用も、チームはアディショナルタイムに勝ち越しゴールを許して敗れた。
リバプールの専門サイト『Liverpool Echo』によると、レジェンドOBのスティーブ・ニコル氏は、１−１の状況で遠藤と投入したアルネ・スロット監督の采配を批判。「エンドウ投入から試合終了まで、リバプールは騎兵隊みたいに前に出ていたからだ。ただやけくそなサッカーをしていた」と糾弾した。
さらに、「最大の問題は、リバプールがパスを３本もつなげないことだ。とても多くのことが間違えており、それは基本的なことだ」と嘆いた。
「アルネ・スロット監督は大きな見方をしなければいけない。リバプールは昨季のチームの半分も力を出せていないんだ。非常に多くが間違っており、それは今日の試合だけではなく、シーズンが始まったときからだ。チェルシーのほうが良いチームだった。リバプールはかけ離れていた。それが真実だ」
開幕から公式戦で７連勝を飾りながら、その後の３連敗で雲行きが怪しくなったプレミア王者は、インターナショナルブレイク後に復調なるか。次節はマンチェスター・ユナイテッドとの大一番だ。
