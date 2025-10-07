『転生したらスライムだった件』でリーダーシップを学べる　ビジネス書『リーダーシップはスライムに学べ』

吉田幸弘『転生したらスライムだった件 リーダーシップはスライムに学べ 多様な人材を活かしてチームで成果を出す最強のマネジメント術』（講談社）が10月2日に発売された。

本書は「月刊少年シリウス」（講談社）にて連載中の大人気コミック『転生したらスライムだった件』の名シーンで、企業の管理職など組織やチームをまとめる立場の人が知っておきたい「令和型のリーダーシップ」が学べるビジネス書。

『転生したらスライムだった件』（以下、『転スラ』）は、現実世界で通り魔に刺されて死んでしまったサラリーマン・三上悟が、剣と魔法の異世界で、スライムという魔物に転生する物語。主人公がサラリーマン時代の知見や経験を活かして、最弱な存在のスライムから立身出世していく。

紙面では「サーバント・リーダーシップ」を中心に、チームメンバーに寄り添い、個々の力を発揮できるようにサポートするリーダーに必要な要素を解説。「いざというときにはリーダーが前に出ろ」「メンバーを正しく尊重せよ」など、コミックの名シーンのなかでも特にリーダーシップが顕著に発揮されたシーンを取り上げつつ、44の項目についてリーダーシップの専門家の解説が掲載される。

