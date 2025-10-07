ユーソナーの公開価格は２０００円に決定、１０月１７日グロース市場に新規上場 ユーソナーの公開価格は２０００円に決定、１０月１７日グロース市場に新規上場

１０月１７日付で東証グロース市場に新規上場予定のユーソナー<431A.T>の公開価格が、仮条件（１９１０～２０００円）の上限である２０００円に決定した。



同社は、データベースマーケティングによる企業の営業活動の支援が主な事業で、現在の主力商材は、公開情報を基に独自に構築した日本全国約１２５０万カ所の事業拠点（２５年６月末現在）を網羅した法人企業データベース「ＬＢＣ」（Ｌｉｎｋａｇｅ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｃｏｄｅ）と、ＬＢＣから派生した各種サービスとなっている。公募株式数５万株、売出株式数２２６万５０００株のほか、オーバーアロットメントによる売り出し３４万７２００株を予定。主幹事は野村証券。



出所：MINKABU PRESS