中国メディアの極目新聞は6日、ノルウェーの人口2万人ほどの島に中国人観光客が押し寄せ、大渋滞を引き起こしたと報じた。関連ワードは中国のSNS上でトレンド1位に浮上した。

記事は、「（中国の）国慶節（建国記念日）と中秋節の大型連休に、多くの観光客が海外旅行に出かけているが、その数があまりにも多く、外国の観光地が事実上、中国人による『貸し切り』状態になっている」と伝えた。

その上で、ノルウェー北部のロフォーテン諸島について、「常住人口は2万人余りしかいない島だが、そんな場所にも多くの中国人客が訪れた」と説明。広東省から訪れた韓（ハン）さんの話として「中国人が本当に多い。島にある中華料理店はどこも満席で、順番待ち状態。道路も渋滞していた」と語ったことを紹介した。

韓さんは、「島内の観光スポットでも見かけるのは中国人観光客ばかりだった。（今月）5日に島を観光して回った時は、（中国人ではない）外国人観光客は2人しか見かけなかった。おそらく、今は（中国を除く）外国では休暇ではないからだろう」と語った。現地で撮影した動画には、長い車列がゆっくりと動いている様子が映っている。

このほか、上海からオーストラリア・シドニーを訪れた李（リー）さんは「シドニーも中国人に占領された感じ。オペラハウスのそばで写真を撮ろうとしても、撮影できるスペースが見つからないほど。ホエールウオッチングでは、3隻の船は船長を除き乗客もスタッフも全員中国人だった。旅行中ずっと中国語でやり取りできて本当に便利だった」と明かした。

ロシア在住の万（ワン）さんは、「普段から赤の広場には中国人観光客が多いけど、ほとんどが年配の団体客。でも今年の国慶節では若い中国人がたくさん来ている。ここ数日は多くの中国人観光客を見た」と語った。

中国のSNS・微博（ウェイボー）では「ノルウェーの人口2万人の小島が中国人観光客のせいで渋滞」がトレンド1位に。中国のネットユーザーからは「中国人のせいで渋滞。ウケる」「一生、映えスポットに行き続ける中国人」「はははは。中国人が世界で国慶節を祝う！」「（中国人が）世界中を占領するんじゃないか？（笑）」「なんで誇らしそうなの？（笑）」「わが国はやはり人が多すぎる」「多くの国が収入を中国人観光客に頼っている」「全世界の消費は中国人頼み」といった声が上がった。

一方で、「金持ちが本当に多いんだな」「みんなそんなに金持ってるの？」「経済状況が悪いんじゃなかったのか？」「私は生活でいっぱいいっぱい」との声も多く、「中国人は普段節約して、祝日に財布のひもを全開放する」とのコメントも見られた。（翻訳・編集/北田）