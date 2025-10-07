10月6日、倖田來未がInstagramを更新した。

【写真】ヘアカラー中の様子も公開

倖田は、自身のInstagramアカウントにて、楽曲『Hot Stuff feat.KM-MARKIT』を発表した2005年当時を思わせる、ハイトーンヘアのところどころにブラックを入れた個性的なカラーリングの髪を披露しつつ、「髪色をDe-code してきました！」と報告。

続けて、「何を隠そう、Hot Stuffのカラーリングをしたのは やまもっさん。 あの頃よりもより、 パワーアップして倖田來未らしくしてきました！！」と、当時と同じ美容師にヘアカラーをしてもらったことを明かした。

そして、「まさに今回のツアーらしい髪に仕上がった」「※DE-CODE 本来の自分を取り戻すことや 変容・覚醒・解放といったことも意味します」などと、10月18日に開幕を控えた自身の25周年イヤーを記念するアリーナツアー『KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 〜De-CODE〜』への意欲を見せていた。

この投稿に対し、ファンからは、「黒×金かっこいいー！」「さすが倖田來未」「HOT STUFF大好き」「世代だからタイムスリップした気分」「大興奮」「最高です」「進化し続けるくぅちゃん素敵」などの声が寄せられている。

アリーナツアー『KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 〜De-CODE〜』は、ファンと共に最高の瞬間を作り上げる、倖田の25周年イヤーを記念するスペシャルライブ。10月18日〜19日に東京・京王アリーナ、12月13日〜14日に大阪・大阪城ホールでの開催を予定している。

