¡Ú¤¿¤Î¤â¤·¤¤¡Û¥Þ¡¦¥É¥ó¥½¥¯¡¢¡È·ý¡É¤Ç°Ëâ¤ò¥Ö¥ÃÈô¤Ð¤¹¡¡¥Û¥é¡¼¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ø°Ëâã±¤¤³ô¼°²ñ¼Ò¡Ù12·î¸ø³«¡Î¥Û¥é¡¼ÄÌ¿®¡Ï
°Ëâ¤¬ÉÔØâ¤Ê¤Û¤É¤Î¡¢¤¿¤Î¤â¤·¤µ¡£
¡Ø¿·´¶À÷ ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡Ù¤ÇÏÆÌò¤Ê¤¬¤é´ÑµÒ¤Î¿´¤òÏÉÄÏ¤ß¤Ë¤·¡¢Âç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¥Þ¡¦¥É¥ó¥½¥¯¤¬º£ÅÙ¤Ï¡È·ý¡É¤Ç°Ëâã±¤¤¡£¼«¤é´ë²è¡¦¸¶°Æ¡¦¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Û¥é¡¼¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ø°Ëâã±¤¤³ô¼°²ñ¼Ò¡Ù¡Ê±ÑÂê¡§HOLY NIGHT: DEMON HUNTERS¡Ë¤¬12·î12Æü(¶â)¤è¤êÆüËÜ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ø°¿ÍÅÁ¡Ù¡Ø¥¨¥¿¡¼¥Ê¥ë¥º¡Ù¡ØÈÈºáÅÔ»Ô¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÅ¨¤Ë¤½¤Î¶¯¿Ù¤ÊÆùÂÎ¤ÇÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¥Þ¡¦¥É¥ó¥½¥¯¤¬ËÜºî¤Ç±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢°Ëâã±¤¤¤òÀ¸¶È¤È¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¡¦¥Ð¥¦¡£³¹¤Ç¤Ï°Ëâ¿òÇÒ¥«¥ë¥È½¸ÃÄ¤¬ÂæÆ¬¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ð¥¦¤Ï¥¨¥¯¥½¥·¥¹¥È¼Ò°÷¡¦¥·¥ã¥í¥ó¡Ê¾¯½÷»þÂå¡¦¥½¥Ò¥ç¥ó¡Ë¡¢¾ðÊó¼ý½¸¤òÃ´¤¦¼Ò°÷¡¦¥¥à¡Ê¥¤¡¦¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¿ô¡¹¤Î°Æ·ï¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¿¡£¼¡¤Ê¤ë°ÍÍê¿Í¤Ï°å»Õ¤Î¥¸¥ç¥ó¥¦¥©¥ó¡Ê¥¥ç¥ó¡¦¥¹¥¸¥ó¡Ë¡£Èà½÷¤Î°ÍÍê¤Ï¡¢²¿¤«¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¡¢°Û¾ï¹ÔÆ°¤ò·«¤êÊÖ¤¹Ëå¥¦¥ó¥½¡Ê¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥½¡Ë¤ò¤É¤¦¤Ë¤«½õ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£
°Ëâ°Ê³°¤â¥Ö¥ÃÈô¤Ð¤·¤Æ¤½¤¦¤ÊÍ½¹ðÊÔ¤Ï¤³¤Á¤é¡£¶¯¤½¤¦¤¹¤®¤ë¡£
¡Ø°Ëâã±¤¤³ô¼°²ñ¼Ò¡Ù
12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡TOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÆüÈæÃ« Â¾ Á´¹ñ¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼
