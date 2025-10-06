松岡昌宏「11回くらいキスした」人気女優との共演秘話「好きにならない男は十中八九いない」
【モデルプレス＝2025/10/06】元TOKIOの松岡昌宏が5日放送のMBS／TBS系「日曜日の初耳学」秋の2時間SP（毎週日曜よる10時〜※この日は9時〜）に出演。人気女優とのキスシーンの秘話について明かした。
松岡昌宏「軽く付き合っていますよ」キスシーン繰り返した女優
フジテレビ系「ナースのお仕事2」（1997年放送）に出演した松岡は同作に出演してから「女性ファンが増えた」と告白。そして、同作の恋人役を演じた女優の観月ありさがVTR出演した。観月は松岡とのキスシーンに触れ「色んな角度から…前から後ろから何回も何回も撮る」と回想。「松岡と11回くらいキスした」と明かし、松岡も「本当ですよ。軽く付き合っていますよ」と冗談混じりに反応していた。
また、キスシーンの前には互いに同じ物食べておいた方が良いという雰囲気になり、一緒にコンビニに行ったエピソードも回顧。「寒かったので肉まん食べてキスして」と振り返った。
観月は「松岡はキスシーンになると俄然張り切るんですよ」とぶっちゃけ。キスシーンの提案を松岡から積極的にしてくるそうで「そこだけ急に演出家みたいになっちゃって」とコメント。観月は「恥ずかしいぞ！」とちゃめっ気たっぷりに指摘し、松岡は苦笑いを浮かべていた。
さらに、キスシーンの後に観月のことを本気で好きになった話は本当か聞かれた松岡は「あの観月ありさとキスシーンをして好きにならない男は十中八九いないです」と断言。しかし、観月は「私ね、本当にね、そういうところが疎かったんです。友達という気持ちが強かったんです」と本音を明かしていた。（modelpress編集部）
