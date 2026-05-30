日本代表初招集から約1年、恐るべきスピードで台頭してきた22歳がワールドカップ行きの切符を掴んだ。30日、合流後初めて報道陣の取材に対応したDF鈴木淳之介(コペンハーゲン)は「とにかく全力でやるだけ。チームの力になれればいいなと思っているので、とにかくそこにフォーカスしてやっていけたら」と力を込めた。鈴木は昨年6月、北中米W杯出場決定後のW杯最終予選でA代表初招集。初戦のオーストラリア戦はベンチ入りからも