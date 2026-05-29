嵐の松本潤（42）が29日、インスタグラムを更新。「1998年、まだ嵐としてデビューする前に初めてLAに行った時に買ったChromeHearts」と、99年のデビュー前年に買ったクロムハーツのアクセサリーの写真を投稿した。「当時、値段にかなりビビったけど、一世一代の大勝負ばりの気持ちで思い切って買ったモノ。あれから28年が経った2026年。嵐のラストツアーで身につけてステージに立っている」と、嵐のラストツアーで着用していると