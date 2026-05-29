医療法人の理事長の男が、経営する医療施設の女子トイレに小型カメラを設置しのべ100人以上を盗撮したなどとして逮捕されました。性的撮影処罰法違反の疑いで逮捕されたのは、茨城県水戸市の医療法人理事長久保田光博容疑者（47）です。警察によりますと久保田容疑者は、2024年12月25日、自身が経営する水戸市内の医療施設2か所の女子トイレに、小型カメラを設置して盗撮したなどの疑いがもたれています。職員が掃除中にトイレでカ