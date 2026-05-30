パンツを買い足したいけれど、自分に合う丈がなかなか見つからない……。そんな悩みを解決してくれるアイテムをリサーチしました。編集部が注目したのは【studio CLIP（スタディオクリップ）】で人気のギャザーパンツ。たっぷりとギャザーを効かせたバルーンシルエットが魅力で、身長に合わせて3つのサイズ展開から選べるアイテムです。今回は、スタッフさんの着こなしを身長別にご紹介。サイズ感や丈感の