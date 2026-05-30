30日朝、愛知県豊川市で2歳の男の子が車にはねられ死亡する事故がありました。 警察によりますと30日午前9時ごろ、豊川市市田町にある赤塚山公園の駐車場で、豊川市に住む2歳の男の子が、82歳の男が運転する軽乗用車にはねられました。 はねられた男の子は意識不明の状態で病院に運ばれましたが、頭を強く打っていて約1時間半後に死亡が確認されました。 男の子は家族と車で赤塚山公園に遊びに来ていて、車を降り