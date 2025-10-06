八丁堀に至福のランチがあった　スープがじゅわっ、とろふわ卵の“とりそぼろ丼”が最高に旨い

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・八丁堀の焼鳥店『焼鳥うちやま』です。

選りすぐりの食材を手頃に味わえる八丁堀の良心

昼の営業は火・水・木のみで13時にはラストオーダー。そんなハードルを乗り越えてもやって来たくなるのがこのランチ。半熟に仕上げた奥久慈卵の上に盛るのが朝締めした岩手産あべどりのそぼろ。若鶏に親鶏の粗挽きも混ぜて食感のコントラストを生んでいる。

とりそぼろ丼定食1350円

『焼鳥うちやま』とりそぼろ丼定食 1350円 自家製の鶏スープをたっぷり含んだ卵はふんわりとした口当たりで歯応えのあるそぼろを優しく包む

「ミニ焼鳥丼とミニ鳥からあげのセット」は全くミニじゃない、むしろ大きな唐揚げが4〜5個も。一方の焼鳥丼は紀州備長炭で炙り、燻香をまとった身に店主の修業先であった老舗仕込みのタレが絡んでご飯が進む。

ちなみに米は農家直送の魚沼産コシヒカリで噛むほどに甘みが膨らんでくる。選りすぐりの食材を使いながら日常使いできる値段で出すのも、二人三脚で厨房を守る息子と母の良心だ。

『焼鳥うちやま』店主 内山忠樹さん、光子さん

店主：内山忠樹さん、光子さん「丼類や唐揚げはディナーでも用意できますよ」

『焼鳥うちやま』

八丁堀『焼鳥うちやま』

［店名］『焼鳥うちやま』

［住所］東京都中央区八丁堀2-11-1

［電話］03-6280-5652

［営業時間］11時半〜13時LO（火・水・木のみ）、17時半〜23時（焼き物：22時、その他：22時20分LO）

［休日］土・日・祝

［交通］地下鉄日比谷線八丁堀駅A5出口から徒歩3分

※画像ギャラリーでは、多様な部位を使用したミニ焼鳥丼とミニ鳥からあげのセットの画像をご覧いただけます。

撮影／小島昇、取材／菜々山いく子

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年8月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

