ÆüËÜ¤Î¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥·¡¼¥ó¤Ë¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤ò¹ï¤ó¤À2Æü´Ö¡¡YZERR¼çºÅ¥Õ¥§¥¹¡ØFORCE Festival¡Ù¤¬½ªÎ»
¡¡¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¦YZERR¤¬¼çºÅ¤¹¤ë²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ØFORCE MAGAZINE Presents FORCE Festival 2025¡Ù¤¬¡¢3Æü¤È4Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢±ä¤Ù3Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤¹¤ëÂçÀ¹¶·¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£¹ñÆâ³°¤Î¥È¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Æ±¤¸ÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤ä¹ñ¶¤òÄ¶¤¨¤¿¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤Îº×Åµ¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤ò¹ï¤ó¤À¡£
¡Ú²èÁü¡Û°µ´¬¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ªÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç²ò»¶¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¤¿BAD HOP
¡¡Æ±¥Õ¥§¥¹¤Ë¤Ï¡¢Future¡¢Central Cee¡¢Sexyy Red¤È¤¤¤Ã¤¿À¤³¦¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢YZERR¡¢T-Pablow¡¢Awich¤éÆüËÜ¤Î¼ÂÎÏÇÉ¤¬¶¦±é¡£¹ñ¤ä¥¥ã¥ê¥¢¤ò±Û¤¨¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÈ¿±þ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë²»³Ú¤ÎÎÏ¤¬¹ñ¶¤òÄ¶¤¨¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½éÆü¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ï¡¢Central Cee¤ÈSexyy Red¤Ë¤è¤ë¡ÖGUILT TRIPPIN¡×¤Ç¤Î¶¦±é¡£ÂåÉ½¶Ê¡ÖDoja¡×¡ÖSprinter¡×¤Ç´ÑµÒ¤ÎÇ®µ¤¤ò¹â¤á¤¿Central Cee¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡¢ºÆ¤ÓÅÐ¾ì¤·¤¿Sexyy Red¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ÏºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤¿¡£Sexyy Red¤ÏT-Pablow¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸Ä¾¸å¤Ë¤â¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¡¢¥»¥¯¥·¡¼¤µ¤È¥¿¥Õ¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¤Ç°µÅÝ¡£¸½Âå¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë2¿Í¤Î¶¥±é¤Ï¡¢½éÆüºÇÂç¤Î¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢Murda Beatz¤Ë¤è¤ëDJ¥»¥Ã¥È¤ä¡¢Bay SWAG¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¡¢BAD HOP¤Ç¤È¤â¤Ë³èÆ°¤·¤¿T-Pablow¤ÈTiji Jojo¤Î¡ÖSuicide¡×¤ÇÎÞ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ñ¤Ê¤É¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬Â³½Ð¡£ÆüËÜ¤È³¤³°¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¸òºø¤·¡¢½éÆü¤«¤éÇ»Ì©¤ÊÇ®¶¸¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÆü¤Ï¡¢Metro Boomin¤Ë¤è¤ëDJ¥»¥Ã¥È¤«¤éFuture¤Ø¤ÎÎ®¤ì¤¬Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£Metro Boomin¤Ï²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ò°ì½Ö¤ÇµðÂç¤Ê¥¯¥é¥Ö¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤µ¤»¡¢ÆüËÜ¹ñ´ú¤ò·Ç¤²¤Æ¡ÖSuperhero (Heroes & Villains)¡×¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢Future¤¬ÅÐ¾ì¡£¡ÖMask Off¡×¤Ç¤Ï²ñ¾ìÃæ¤¬Âç¹ç¾§¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¡ÖLike That¡×¤Ç¤³¤Î2Æü´Ö¤ÎÇ®¶¸¤¬¥Ô¡¼¥¯¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¡¡Future¤Ï¤½¤Î¸å¤â¡¢ÌÁÍ§DJ Esco¤È¤ÎÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿±é½Ð¤ÇÌ¾¶Ê¤Î¿ô¡¹¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯ÆÏ¤±¡¢ºÇ½ªÆü¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò´°àú¤ËÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î2Æü´Ö¤òÄÌ¤¸¡¢YZERR¤¬·Ç¤²¤¿¡ÖÆüËÜ¤Î¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥·¡¼¥ó¤ò¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤Ø¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬¡¢³Î¤«¤Ê·Á¤È¤·¤Æ·ë¼Â¤·¤¿¡£³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò´Þ¤à¹ë²Ú¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡¢´ÑµÒ¤ÎÇ®¶¸¡¢°ìÂÎ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¶õ´Ö¡£¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢º£¸å¤ÎÆüËÜ¤Î¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤Î²ÄÇ½À¤òÂç¤¤¯²¡¤·¹¤²¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¡ØFORCE MAGAZINE Presents FORCE Festival 2025¡Ù
ÆüÄø¡§10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢4Æü¡ÊÅÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê
½Ð±é¼Ô¡§
Day1¡Ê10·î3Æü¡Ë
International¡§Central Cee¡ÊHeadliner¡Ë¡¢Sexyy Red¡¢TRIPPIE REDD¡¢A Boogie Wit da Hoodie¡¢NAV¡¢FERG¡¢Murda Beatz
Domestic¡§T-Pablow¡¢\ellow Bucks¡¢Tiji Jojo¡¢LEX¡¢Watson¡¢Kohjiya
Day2¡Ê10·î4Æü¡Ë
International¡§Future¡ÊHeadliner¡Ë¡¢Metro Boomin¡¢Latto¡¢Polo G¡¢Rae Sremmurd¡¢Moneybagg Yo¡¢ATL Jacob¡¢Yung Bans¡¢DOE BOY¡¢Test¡¢Louis Russell
Domestic¡§YZERR¡¢Awich¡¢JP THE WAVY¡¢Bark¡¢eyden¡¢Kaneee
