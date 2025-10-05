ÄÁ»ö¡ªÌÚÍü·ûÉð¤¬ÈÖÁÈ¥í¥±Ãæ¤ËÅÚ²¼ºÂ¡¡ÂçÊªÇÐÍ¥¤Ë½Ð±éº©´ê¢ª¿·½ÕÈÖÁÈ¤ÎSP¥²¥¹¥È¤Ë
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤È¤ó¤Í¤ë¤º¡×ÌÚÍü·ûÉð¡Ê63¡Ë¤È¡¢ÇÐÍ¥¡¦¿åÃ«Ë¡Ê73¡Ë¤¬¡¢5ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖË¤µ¤ó¤È·ûÉð¤Á¤ã¤ó¡ªÎ¹¤¹¤ëÁêËÀ¡×¡Ê¸å3¡¦20¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤Î¿·½Õ¹±ÎãÈÖÁÈ¡Ö¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä²¦¤Ï²¶¤À¡ª¡ª¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌäÅú¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¤ÌÚÍü¤È¿åÃ«¤¬¹Ô¤Åö¤¿¤ê¤Ð¤Ã¤¿¤ê¤Î2¿ÍÎ¹¤Ë·«¤ê½Ð¤¹¿Íµ¤´ë²è¤ÎÂè8ÃÆ¡¢º£²ó¤ÏÄ¹ºê¤òÎ¹¤·¤¿¡£½É¤Ç¤ÏÈÖÁÈ¹±Îã¤ÎÂîµåÂÐ·è¤ò¼Â»Ü¡£ÌÚÍü¤¬¾¡Íø¤¹¤ë¤È¿åÃ«¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ç¡Ä¡×¤ÈÌÚÍü¤Ë¸½¶â¤ò¼êÅÏ¤·ºÆÀï¤Ø¡£2²óÀï¤Ï¿åÃ«¤¬¾¡Íø¤·1¾¡1ÇÔ¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±ÌÚÍü¤Ï¡¢ÂîµåÂæ¤Î¾å¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¡Öº£1¾¡1ÇÔ¤À¤«¤é¡¢¤³¤ÎÀï¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä²¦¤Ç·èÃåÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ªË¤Á¤ã¤ó½Ð¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤è¡ª¡×¤ÈÅÚ²¼ºÂ¡£¿åÃ«¤ÏÂçÇú¾Ð¤âÊÖ»ö¤ÏÂù¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÊüÁ÷¤Î¸å¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÏÍèÇ¯1·î2Æü¤Ë¡Ö¿·½Õ¥É¥ê¡¼¥à¥Ð¥È¥ë2026¡¡ÌÚÍü·ûÉð¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄKING¡ª¡×¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¤òÈ¯É½¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¿åÃ«¤â½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£