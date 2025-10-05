「女として扱われていない」と感じる瞬間９パターン
女性は「優しくしてほしい願望」を持っているものですが、そのなかには「ちゃんと女の子として扱って欲しい」という気持ちが含まれているようです。男友達と同じようにガサツな態度で接していると、恋愛関係に発展するのは難しいのではないでしょうか。そこで今回は、女性読者のリアルな声を交えて、「『女として扱われていない』と感じる瞬間９パターン」をご紹介いたします。
【１】デートの帰りで、「送るよ」の一言もないとき
デートの帰り際の扱われ方で、男性の気持ちを判断する女性もいるようです。「遅い時間なのに、まったく心配されないとき」（２０代女性）などに、女性はぞんざいに扱われていると感じるようです。誠実さをアピールしたい場合でも、別れ際には名残惜しそうなセリフを言うなど、相手を求めていることを示してあげたいところです。
【２】合コンなどで、会話のオチに使われるとき
ダメな部分を突っ込まれる「いじられキャラ」にされることで、女として扱われていないと感じるパターンです。「こいつなら傷つけても構わないと思われている気がする」（２０代女性）というように、女性として大切にされていないと思うようです。女性をいじって笑いを取った後は、しっかりと褒めてあげるなどのフォローをしてあげた方が良いでしょう。
【３】目の前で平気で着替えをされるとき
「女性の前でためらいなく着替えるなんてあり得ない！」（２０代女性）と思っている女性もいるようです。自分が「羞恥心を感じるまでもない女」として扱われているように感じるとか。やむを得ず女性の前で着替えるときは、「ちょっと失礼」と声をかけるなど、相手を気遣う素振りを見せるべきでしょう。
【４】会話中に、肩や頭をバシバシ叩かれるとき
フレンドリーを通り越して、雑に扱われていると思われるパターンです。「天然ボケを突っ込むために、頭を叩かれたとき」（１０代女性）など、力強く叩かれると女性として扱われていないと感じる女性もようです。女性に対して突っ込みたいときは、相手に?ポンポンされた?と思われるぐらいの力加減を意識したいものです。
【５】当たり前にワリカンにされるとき
食事会の支払いをワリカンにされることで、「女として扱われていない」と感じるパターンです。「迷う素振りも見せずにワリカンを要求されたとき」（２０代女性）などに、異性として意識されていないと感じる女性が多いようです。好きな女性にワリカンをお願いしたい場合は、多少は申し訳無さそうな態度を見せてあげた方が良いでしょう。
【６】重いものを持っていても、心配の一言も言ってもらえないとき
女性は、男性に優しい気遣いをスルーされることに敏感のようです。「重いものを持っているときは、せめて『大丈夫？』と声をかけてほしい」（１０代女性）というように、ちょっとした一言の有無で自分の扱われ方を推し量る女性もいるようです。たとえ相手が彼女じゃなくても気遣ってあげるべきでしょう。
【７】男だらけの集まりにひとりだけ呼ばれたとき
男だらけの集まりに混ぜられることに不信感を抱く女性もいるようです。そして、「目の前で、男同士で『誰か女の子呼べよ』と言われたとき」（２０代女性）など、自分を女としてカウントしていないかのような発言に傷ついている女性もいるようです。たとえ相手の女性が気心の知れた仲間でも、オフタイムは女性として扱う意識を持った方が良いでしょう。
【８】害虫の退治を頼まれたとき
女性は、外敵が現れたときは男性に守ってもらいたいと思っているようです。だからこそ、「バイト先の厨房に虫が入ってきて、退治を頼まれたとき」（１０代女性）など、男性にやってもらいたいことも平気で頼まれることで、自分が女性として扱われていないと感じるようです。イザというときに女性に頼っていると、「女心がわかっていない男」だと思われることがあるので注意が必要です。
【９】品のない下ネタを普通に話されるとき
女性は、リアルな下ネタは同性同士でしか話さないものだと思っているようです。また、「胸の小さい私の前で巨乳の魅力を力説されたとき」（２０代女性）などのように、堂々と下ネタを話すことで、女として気遣われていないと感じる女性もいるようです。女性と会話を楽しむときは、内容の濃さだけでなく、テーマにも十分に注意しましょう。
女性に対してやってしまっている言動はありましたか？ 相手の女性が拗ねてしまうことがあるので、これからは注意してみてください。また、他にはどんな瞬間に女性は「女として扱われていない」と感じるのでしょうか。皆さんのご意見をお待ちしております。（浅原 聡）
