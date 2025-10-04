¡Ö¡ÈÅ¥½¤µ¡É¤ò°Õ¼±¤·¤¿¡×Âç¿Íµ¤Ìîµå¥²ー¥à¡Ø¥Ñ¥ï¥×¥í¡Ù³«È¯¼Ô¤¬¸ì¤ë¥Ò¥Ã¥È¤ÎÈë·í
Âç¿Íµ¤Ìîµå¥²ー¥à¡Ø¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¥×¥íÌîµå¡Ù¥·¥êー¥º¤ÎÀ¤³¦¤¬½é¤Î¥É¥é¥Þ²½¡ª¡Ø¥Ñ¥ï¥×¥í¥É¥é¥Þ2025 ¨¡Ê¿ËÞ¤Ê¿·¼Ò²ñ¿Í¤Î²¶¤¬¥µ¥¯¥»¥¹¤·¤¿ÏÃ¨¡¡Ù¤Ï¡¢Âç¤Î¡Ø¥Ñ¥ï¥×¥í¡Ù¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¼ÒÄ¹¡¦ÄÔâ«Ê¿¤¬½éµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¡¢ÎëÌÚÊ¡¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ìÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
ºòÇ¯¡¢ÃÂÀ¸30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ø¥Ñ¥ï¥×¥í¡Ù¡£ABC¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Ç¤ÏËÜºî¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤à¤¿¤á¡¢¡Ø¥Ñ¥ï¥×¥í¡Ù¤Î³«È¯¼Ô¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¢¤ë¥³¥Ê¥ß¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¥²ー¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¦Ë¸¶¹À»Ê¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡ª Á°ÊÔ¤Ç¤ÏÅö»þ¤ÎÀ©ºîÈëÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¸åÊÔ¤Ç¤Ï¥É¥é¥Þ²½¤Î¿´¶¤ä¡Ø¥Ñ¥ï¥×¥í¡Ù¥·¥êー¥º¤¬Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ë¡£
――º£²ó¤Î¥É¥é¥Þ¤ÎµÓËÜ¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡¢¡Ø¥Ñ¥ï¥×¥í¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¡Ø¥µ¥¯¥»¥¹¡Ù¥âー¥É¤Ï¥·¥êー¥º3ºîÌÜ¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¥Ã¥«¥±¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤³¤ì¤Ï¥Áー¥àÆâ¤Î¡Ö¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¿ÍÀ¸¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥²ー¥à¤Ç¤¤Ø¤ó¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦»¨ÃÌ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Áª¼ê¤¬¥×¥íÌîµå¥Áー¥à¤ËÆþÃÄ¤·¤Æ¡¢°úÂà¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤òÄÉÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¡£¤Ç¤¹¤¬°úÂà¤Þ¤Çºî¤ë¤È¤Ê¤ë¤ÈÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ç¡¢2·³¤«¤é1·³¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤Ê¤ê¡¢3Ç¯¤È¤¤¤¦´ü¸Â¤òÀß¤±¤ÆÁª¼ê¤ò°éÀ®¤¹¤ë¥âー¥É¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ìîµå¥²ー¥à¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡ÖÈà½÷¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦Í×ÁÇ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤âÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£©Konami Digital Entertainment
――Îø°¦¤Ï¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ç¤âÁª¼ê¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÂç¤¤¯´Ø¤ï¤ê¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£3Ç¯¤È¤¤¤¦´ü´Ö¤â¡¢2·³¤ËÆþ¤Ã¤ÆÎý½¬¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¡¢1·³¤Ë¾å¤¬¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥Ñ¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¥ê¥¢¥ë¤Ç¤¹¤è¤Í¡£3Ç¯´èÄ¥¤Ã¤Æ²ê¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¹Í¤¨Ä¾¤¹¿Í¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¡£
¤¢¤ëµåÃÄ¤Ç¤Ï3Ç¯¤Ç1·³¤Ë¾å¤¬¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¼«Í³·ÀÌó¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¥·¥Ó¥¢¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥×¥íÌîµå³¦¤Î¸·¤·¤µ¤â°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
――°ìÎ®Áª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³èÌö¤·¤¿¤¤¡¢¤ÈÁª¼êÀ¸Ì¿¤ò¤«¤±¤Æ´À¤ò¤«¤¤¤ÆÅ¥½¤¯Ê³Æ®¤¹¤ë¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ï¡¢¥Ñ¥ï¥×¥í¤¯¤ó¤Î²Ä°¦¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤«¤é¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¥ê¥¢¥ë¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÅ¥½¤µ¡×¤Ï¤¹¤´¤¯°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤¬Ìîµå¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¿·¤·¤¯ÆþÃÄ¤·¤Æ¤¯¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¿ô¤À¤±¼¤á¤Æ¤¤¤¯Áª¼ê¤â¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤ò¡¢¥²ー¥à¤òºî¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉÁ¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÌîµå¥²ー¥à¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¡¢¿Ê¹Ô¤¬¤¹¤´¤¯åºÎï¤Ê¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ëµå¾ì¤ÇÌîµå¤ò´Ñ¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥¨¥éー¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥Ñ¥¹¥Üー¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¿¶¤êÆ¨¤²¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤í¤¤¤íµ¯¤³¤ë¡£Ìîµå¤Ï¡Ö¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ã¤Æ¥Ð¥ó¥¶¥¤¡ª¡×¤È¤¤¤¨¤ë¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Î¥²ー¥à¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢Æü¡¹¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Î¿ÍÀ¸¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥É¥Õ¥é¥¤¡×¡Ê¢¨²¼µ»²¾È¡Ë¤Ê¤ó¤Æ¥ëー¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡¢¤È¤¤¤¦ºÙ¤«¤¤¥ëー¥ë¤âÁ´Éô¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£
――Áª¼ê¤Î¿ô¤À¤±¡¢¥É¥é¥Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£ºÙ¤«¤¤ÀßÄê¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢Áª¼ê¤ÎÄ´»Ò¥Þー¥¯¡ÊÀä¹¥Ä´～ÀäÉÔÄ´¤Þ¤Ç5ÃÊ³¬¡Ë¤¬¤¢¤ë¤Î¤â¥æ¥Ëー¥¯¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»Ò¤É¤â¤Ê¤¬¤é¤Ë¡¢¹¥¤¤ÊÁª¼ê¤Ç¤â¡Öº£Æü¤ÏÄ´»Ò¤¬°¤¤¤«¤é»È¤¦¤Î¤ä¤á¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê²ñÏÃ¤¬Í·¤Ó¤Ê¤¬¤éÈô¤Ó¸ò¤¦¤Î¤â¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Æ¡£
Ä´»Ò¤ÎÊÑÆ°¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢»È¤¦Áª¼ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£Æü¤ÎÄ´»Ò¤ò¸«¤Æ¥ªー¥Àー¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌîµå¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤³¤â´ÆÆÄ¤Îµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂÎ¸³¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡£Ä´»Ò¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤é¡¢·ë²Ì¤Ë·Ò¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤«¡£©Konami Digital Entertainment
――¼ÂºÝ¤Ë¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤«¤é¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¶áÇ¯¤Ï³ä¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤â¤«¤Í¤ÆÁª¼ê¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤âÁý¤¨¤¿¤Î¤Ç¡£ÊÌ¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥½¥Õ¥È¤Ç¤ÏÁª¼ê¤ÎÆ°¤¤ò¥¥ã¥×¥Á¥ãー»£±Æ¤·¤ÆºÆ¸½¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»£±Æ»þ¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢Áª¼ê¤ÎÊý¤È¤ª²ñ¤¤¤¹¤ëµ¡²ñ¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥Ñ¥ï¥×¥í¡Ù¤ò»Ï¤á¤¿º¢¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«Áª¼ê¤È´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤³¤Îµå¼ï¤ÏÅê¤²¤Ê¤¤¡×¤È°Õ¸«¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¾Ã¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
――¥Çー¥¿¤â¥ëー¥ë¤âÅ°Äì¤·¤ÆºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢ºÇ¶á¤Ï»Ò¤É¤â¤Îº¢¤ËÍ·¤ó¤À¡Ø¥Ñ¥ï¥×¥í¡Ù¤ÇÌîµå¤ò³Ø¤ó¤À¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£
¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£»î¹çÁ°¤ËÁê¼ê¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ãー¤ò¥²ー¥à¤Ç¸«¤Æ¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¥Çー¥¿¤ÎÀºÅÙ¤â¤ä¤Ï¤ê¾å¤²¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
――¿·¤·¤¤¡Ø¥Ñ¥ï¥×¥í¡Ù¤¬¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ëÅÙ¤Ë¡¢Ç¯¤ò½Å¤Í¤¿Áª¼ê¤ÎÇ½ÎÏÃÍ¤â¿ê¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡© ¤½¤ì¤ÏÁª¼ê¤â¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡©
¤Ï¤¤¡¢¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤êÇ¯¤È¤È¤â¤Ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬Íî¤Á¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤È¤¢¤ëÁª¼ê¤¬¡Ø¥Ñ¥ï¥×¥í¡Ù¤Ç¥·¥åー¥È¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤é¥·¥åー¥È¤òÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦µ»ö¤ò¸«¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
――µÕ¤Ë¡¢¸½¼Â¤ÎÁª¼ê¤ÎÇ½ÎÏ¤Ë¤Þ¤Ç±Æ¶Á¤¬¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤µ¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ø¥Ñ¥ï¥×¥í¡Ù¥·¥êー¥º¤¬¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤È¤¤¤¦¡¢¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ï¥×¥í¥É¥é¥Þ2025 ¨¡Ê¿ËÞ¤Ê¿·¼Ò²ñ¿Í¤Î²¶¤¬¥µ¥¯¥»¥¹¤·¤¿ÏÃ¨¡¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥Þ²½¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Î¿´¶¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢¤ª¤É¤í¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¼Â¼Ì²½¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢ÌÌÇò¤¤»î¤ß¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
――¡Ø¥µ¥¯¥»¥¹¡Ù¥âー¥É¤Î¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Î¶¥Áè¤äÀ®Ä¹Êª¸ì¤Ç¡¢Ä´»Ò¥Þー¥¯¤ä¡ÖÉé¤±ÊÊ¡×¤ÎÆÃÀ¤Ê¤É¡¢Ë¸¶¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡Ø¥Ñ¥ï¥×¥í¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¿ï½ê¤Ë¡£¼ÂºÝ¤ËµÓËÜ¤òÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡©
»ä¤âËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊºÙ¤«¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÀßÄê¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Áª¼ê¤ÎÄ´»Ò¤äÆÃ¼ìÇ½ÎÏ¤ÎÀßÄê¤âÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤â½Ð¤«¤±¤ëÁ°¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¡Öº£Æü¤ÎÄ´»Ò¥Ð¥Ä¤À¤Ê¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë»×¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£¤Þ¤Ç¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥íー¥Á¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¡Ø¥Ñ¥ï¥×¥í¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤«¡¢»ä¤â¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¡Ê¢¨¡ËÌîµå¤Ç¥Îー¥¢¥¦¥È¤Þ¤¿¤Ï1¥¢¥¦¥È¡¢¤«¤Ä°ìÎÝ¡¦ÆóÎÝ¤Þ¤¿¤ÏËþÎÝ¤Î¾õ¶·¤Ç¡¢Ìî¼ê¤¬ÍÆ°×¤ËÊáµå¤Ç¤¤ë¤È¿³È½¤¬È½ÃÇ¤·¤¿ÆâÌî¥Õ¥é¥¤¤ËÂÐ¤·Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¥ëー¥ë¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀë¹ð¤Ë¤è¤ê¡¢ÂÇ¼Ô¤Ï¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¼éÈ÷Â¦¤Î¡Ö°Õ¿ÞÅª¤ÊÍîµå¤Ë¤è¤ë¥À¥Ö¥ë¥×¥ìー¡×¤òËÉ¤°¤³¤È¤Ç¡¢¹¶·âÂ¦¤ÎÉÔÅö¤ÊÉÔÍø¤ò²ò¾Ã¤·¡¢¸øÊ¿À¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
