¡Ô¡Ö²¼È¾¿È¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡×¤È110ÈÖ¡ÕA¤§¡ªgroupÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¤ÎÂáÊá¸½¾ì¤Ï¿·½É¤Î°û¤ß²°¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¢Ä«5»þÈ¾¤Ç¤âÄÌ¹Ô¤¹¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¯¡ÄÇÛ¿®ÈÖÁÈ¤¬µÞî±¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¿´ÇÛ¤ÎÀ¼
¡¡¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖA¤§¡ªgroup¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦Áð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀÍÆµ¿¼Ô¡Ê29¡Ë¤¬¡¢²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤·¤¿¤È¤·¤Æ¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤ÏÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀÍÆµ¿¼Ô¤¬²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤·¤¿¿·½É¤Î»ö·ï¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò¡£°û²°¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö¥¨¥ê¥¢
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï10·î4Æü¤ÎÄ«Êý¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¶õ¤¬Çò¤ß»Ï¤á¤¿¤´¤í¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤Ï¿·½É¶è¿·½É¤Î»¨µï¥Ó¥ë¤ÎÃæ¤Ë°û¤ß²°¤¬Î©¤ÁÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Ç¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Ó¥ë¤ÎÆþ¸ý¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ç¥º¥Ü¥ó¤òÃ¦¤¤¤ÇÏª½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡´±¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤Æ»ö¾ð¤òÊ¹¤¤¤¿¤¬¡¢¤«¤Ê¤ê¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¸½¾ìÉÕ¶á¤Ï°ìÊýÄÌ¹Ô¤ÎºÙ¤¤ÄÌ¤ê¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¶âÍËÆü¤ÎÌëÃæ¤«¤éÌÀ¤±¤ÆÅÚÍË¤ÎÁáÄ«¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë°û¤ßÌÀ¤«¤¹¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢Ä«Êý¤âÄÌ¹Ô¤¹¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸½¾ì¶á¤¯¤Î¥Ð¡¼½¾¶È°÷¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¤³¤³¤é¤ÏÄ«¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅ¹¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÌëÃæ¤äÄ«Êý¤Ç¤â°û¤ß¤¹¤®¤ÆÅ¥¿ì¤·¤ÆÆ»Ï©ÏÆ¤Ë¤¦¤º¤¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤è¤¯¸«¤«¤±¤Þ¤¹¤è¡£´í¤Ê¤Ã¤«¤·¤¤³Ê¹¥¤Î¤Þ¤Þ¿²¤³¤ó¤Ç¤¤¤ë½÷À¤È¤«¡Ä¡Ä¤Ç¤â¡¢²¼È¾¿È¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¤éÌÜ·â¤·¤¿¿Í¤Ï¶Ã¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¡¡Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤ÏµþÅÔÉÜ½Ð¿È¤Ç¡¢2009Ç¯¤Ë¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¡ÊÅö»þ¡Ë¤ËÆþ½ê¤·¤¿¡£¶ìÏ«¿Í¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿¤¬¡¢2019Ç¯¤Ë¡ÖA¤§¡ªgroup¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤È½ù¡¹¤Ë¥À¥ó¥¹ÎÏ¤Ê¤É¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¿Íµ¤¤¬¾å¾º¡£¥È¡¼¥¯ÎÏ¤âÇ§¤á¤é¤ì¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¤â³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÁûÆ°¤Ç¡¢10·î12Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë´§ÈÖÁÈ¡ØA¤§! group¤ÎQ¡õA¤§¡ª¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¹ÔÊý¤¬µ¤¤Ë¤«¤«¤ë¤È¤³¤í¤À¡£ÈÖÁÈ¥¹¥¿¡¼¥È¤òµÇ°¤·¤Æ10·î3Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆÃÈÖ¤ÏTVer¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢µÞî±ÇÛ¿®¤¬Ää»ß¤µ¤ì¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÏª½Ð¹Ô°Ù¤ò¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤«¤Ê¤êîÉîÄ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤â¤·ÆÃÃÊ¤ÎÈï³²¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤È¤¹¤ì¤Ð°ìÄê´ü´Ö¤Î³èÆ°¼«½Í¤ÇºÑ¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ë¸·¤·¤¤»þÂå¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤¬»Å»ö¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡Ä¡Ä¡×
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤¬»öÂÖ¤Î¹ÔÊý¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£