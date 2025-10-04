Xiaomiのタブレット「Redmi Pad 2」、2万円ちょいの性能じゃないよこれ
この記事は2025年7月26日に公開された記事を編集して再掲載しています。
Xiaomi（シャオミ）のタブレット「Redmi Pad 2」が、これまたコスパが怪物級に優れているのでご紹介します。
「高精細ディスプレイ×大容量バッテリー×高音質スピーカー」搭載で臨場感たっぷりな映像体験ができて、しかも21,980円というお手頃価格で手に入っちゃうんです！
●この記事で紹介している商品
2.5K高精細ディスプレイ＆90Hzリフレッシュレートで映像美が堪能できる
「Redmi Pad 2」の特長は、なんといっても映像美！ ベーシックタブレットとしては高精細な2.5K解像度（2560×1600）の11インチディスプレイを搭載しています。
また最大90Hzのリフレッシュレートにも対応しているので、動きの速いコンテンツをなめらかに表示してくれますよ。
長時間操作が可能な9000mAhの超大容量バッテリー、高音質なQuadスピーカー搭載
長時間使用することが多い方に朗報です。9000mAhの超大容量バッテリーが搭載されているので、読書やゲーム、さらにテレビシリーズの一気見までガッツリこなしちゃうのだとか。
音響にもこだわりがあり、ハイレゾとDolby Atomosにも対応した高音質なQuadスピーカーが搭載されているんです。
以上は「Redmi Pad 2」のおすすめどころの一部ですが、これだけでもコスパ怪物である理由がおわかりいただけますよね？
欲しい機能は一通り備えつつ、 21,980円という低価格で購入できるのは衝撃的ではありませんか？
●グラファイトグレー
●ミントグリーン
●ラベンダーパープル
商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。
