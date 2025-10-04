Image:Amazon.co.jp

この記事は2025年7月26日に公開された記事を編集して再掲載しています。

Xiaomi（シャオミ）のタブレット「Redmi Pad 2」が、これまたコスパが怪物級に優れているのでご紹介します。

「高精細ディスプレイ×大容量バッテリー×高音質スピーカー」搭載で臨場感たっぷりな映像体験ができて、しかも21,980円というお手頃価格で手に入っちゃうんです！

シャオミ( Xi aomi) タブレット Redmi Pad 2 4GB+128GB グラファイトグレー wi-fi モデル 2.5K 大型11インチディスプレ Dolby Atmos対応 9000mAh 大容量 バッテリー 高性能チップHelio G100-Ultra 2TBまでmicroSDカード拡張 Xi aomi相互接続機能対応 軽量 エンターテインメント 子供用にも 日本語版 21,980円 Amazonで見る PR PR 21,980円 楽天で購入する PR PR

Image:Amazon.co.jp

「Redmi Pad 2」の特長は、なんといっても映像美！ ベーシックタブレットとしては高精細な2.5K解像度（2560×1600）の11インチディスプレイを搭載しています。

また最大90Hzのリフレッシュレートにも対応しているので、動きの速いコンテンツをなめらかに表示してくれますよ。

長時間操作が可能な9000mAhの超大容量バッテリー、高音質なQuadスピーカー搭載

Image:Amazon.co.jp

長時間使用することが多い方に朗報です。9000mAhの超大容量バッテリーが搭載されているので、読書やゲーム、さらにテレビシリーズの一気見までガッツリこなしちゃうのだとか。

音響にもこだわりがあり、ハイレゾとDolby Atomosにも対応した高音質なQuadスピーカーが搭載されているんです。

以上は「Redmi Pad 2」のおすすめどころの一部ですが、これだけでもコスパ怪物である理由がおわかりいただけますよね？

欲しい機能は一通り備えつつ、 21,980円という低価格で購入できるのは衝撃的ではありませんか？

●グラファイトグレー

●ミントグリーン

●ラベンダーパープル

こちらもおすすめ

商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。

