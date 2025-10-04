セブン‐イレブンのおにぎりを平日の昼に2個ずつずっと食べ続け、ついには10年間で5000個以上に達した人がいる。大阪の印刷会社でグラフィックデザイナーをしている高下龍司さん（49歳）だ。

【1位は…？】「セブンのおにぎり」を10年間で5000個以上も食べたマニアが選ぶ「トップ5」



10年にわたってセブンのおにぎりを食べ続けている高下さん 高下さん提供

そもそも、なぜセブン‐イレブンのおにぎりをずっと食べ続けているのか。

「外食は高いのと、会社の周りに飲食店が少なかったこと、そして節約のためにコンビニおにぎり生活を始めました。昔は2個買っても200円少々で安かったですし」

セブン‐イレブンのおにぎりを選ぶのはなぜか。

「駅から会社の間が住宅街で、コンビニがセブン‐イレブンしかないので、自然とセブンで買うようになりました」

シンプルかつ合理的な理由だ。さらに、10年にわたって食べ続けるだけでは飽き足らず、来る日も来る日もおにぎり2個の食卓風景をX（旧Twitter）で投稿し続けている。

「ちなみに、セブン‐イレブンではパリッとしたのりの手巻きタイプが『おにぎり』、それ以外は『おむすび』表記だということを知っていますか？」

と、早くもマニア知識の洗礼を浴びたところで、高下さんに話を伺おう。

（以下、本文中の商品価格は高下さんが在住している近畿エリアに準ずる。また、高下さん提供の画像は近畿エリアの商品で、筆者撮影の画像は関東エリアの商品）

高下さんはおにぎりをどうやって選ぶのか。

「何が食べたいかに加え、食べたローテーションの間が空いたおにぎりを選びます。 値段も見ながら、『今日は久々に高めの紅しゃけを買おう』とか……」

1つ、マイルールがある。

「基本的に1つは……」

「基本的に1つは腹持ちがいいマヨネーズ系を選びます。ずっとおにぎり2個しか食べていなかったので、その中でどうおなかを満たすかが重要で……」

確かにマヨネーズ系はカロリーが多めで、舌に濃厚な満足感も残る。

「実際に重さを測ったわけじゃないですけど、なんか海老マヨとツナマヨって持った感じが“分厚い”気がするんです。具がいっぱい入っている感じというか、持った瞬間に『全然違う』と」

新発売の商品に手を伸ばすのが楽しみとも話す。

「新しいものが好きなので。定番をローテーションする中でも変化を求めていて、とりあえず『新発売』とかのシールが貼られていたら買います」

2017年ごろからは商品に貼られているラベルシール、いうならば「おにぎりシール」を集め出した。

「『タモリ倶楽部』の空耳アワーに出演していた安齋肇さんがシール収集をしているのを見て興味を持ちました」

そのコレクションが積もり積もって、おにぎりシールの歴史的な変遷にもくわしい。

「おにぎりのラベルは、頻繁に変わっているんです。デザインも値段も変わりますし、ガラッと変わることもあれば、微妙にマイナーチェンジするものもありますよ」

おにぎりシールを集めたノートは8冊にも達した。最近ではシール以外にラベルもコレクションし、その数は4000枚ほどで前人未踏の道を独走している。

「おにぎりだけだと口の中の水分もなくなるし、栄養バランスも考えて」と、おにぎりには1つ10円強のインスタントみそ汁も付ける。お金も時間も節約できるランチだ。

「酒飲みなのでシジミのみそ汁を選んでいます。前日飲みすぎてもリカバリーできますから」

おにぎりを選ぶ理由に「節約」を挙げていたのも、高下さんが「酒飲み」だったことにある。かつてはそれなりの価格の飲み屋で毎日数千円使い、「貯金数百円」のレベルだった。

「当時はたばこも吸っていたので、お金がありませんでした。今では禁煙して安い立ち飲み屋だけにし、おにぎりで節約してわずかながら貯金ができるようになっています」

それにしても、10年もずっとセブン‐イレブンのおにぎりを食べ続けて飽きないのか。

「飽きないですね、毎日違う具を食べているので」

あっさりと豪語する高下さん。ちなみに、2022年の健康診断で「おかずを加えたほうがいい」と栄養士に指摘され、同じセブン‐イレブンの「カップデリ」の総菜を付けるようになった。

高下さんから見て、他のコンビニのおにぎりと比べると、セブンのおにぎりは何が違うのか。

「セブン‐イレブンのお米は他のコンビニと比べて、しっとりとしていて出来たて感も強く、おいしいです」

1978年に業界で初めて、「パリッコフィルム」を使ったパリパリのりの手巻きおにぎりを発売したのがセブン。その元祖にして至高のおにぎりを、おにぎりマニア・高下さんは高く評価する。

米でいえば、最近セブン‐イレブンのおにぎりでは、1787年に創業した京都の老舗米店「京都 八代目儀兵衛」のロゴが目立つ。このロゴがついた商品とついていないもので、いったい何が違うのかあまりよくわかっていない人は多いのではないか。

高下さんは敏感に違いを理解しており、食べた瞬間に食感の違いがわかるという。

「よく『お米の粒が立っている』と炊飯器で言いますが、まさにそれです。通常のごはんはパサつくこともありますが、八代目儀兵衛のロゴがついたおにぎりはみずみずしくお米がしっかりしています。感覚的には、炊きたてと、2〜3時間保温したごはんくらい違いますね」

中でも、「塩むすび」は最近八代目儀兵衛監修のお米に変わって、「ごはんがびっくりするほどおいしくなった」と語る。

ちなみに、「おすすめ」などと書かれた丸いシールが気になる人もいるだろう。リニューアルのサインだが、その変化の幅は小さいという。

「『おすすめ』ってシールは、『味付けが少し変わる』『糖質や脂質が1g減った』などの小さな変更が多いです。『さらにおいしくなりました』というシールも、それくらいの細かな違いですね」

高下さんに、セブン‐イレブンの好きなおにぎりベスト5を教えてもらった。

1位：海老マヨネーズ（195円／税込210.60円）

2位：塩むすび（135円／税込145.80円）

3位：ツナマヨネーズ（165円／税込178.20円）

4位：炭火焼紅しゃけ（198円／税込213.84円）

5位：具たっぷり辛子明太子（198円／税込213.84円）

「1位の『海老マヨネーズ』はやっぱり海老の食感がいいですね。プリっとした小海老とともに、マヨネーズもふんだんに入っててもう……！」

2位は「塩むすび」で、3位は「ツナマヨネーズ」。ご存じ「ツナマヨ」は1983年にセブン‐イレブンが生んだ、コンビニおにぎり界のベストセラーだ（当時は「シーチキンマヨネーズ」の名称）。

「セブン‐イレブン公式Xで、おにぎり総選挙をしてもやっぱりツナマヨの人気が一番。ツナマヨは具だくさんで、端からムニュッとあふれるほどです。関西では最近こっそり『味付けのり』から『焼きのり』に変わったのもミソですね」

4位以下のおにぎりは、味を高く評価するものの節約志向の高下さんからすると価格がネックになっているようだ。

「4位の『炭火焼紅しゃけ』は、鮭のほぐし身をほうふつとさせるテイストで、塩加減もよくおいしいです。ただ、200円を越える値段のせいで……海老マヨより安かったら1位もありました。5位の『具たっぷり辛子明太子』もおいしいんですけど、213円しますから……」

トップ5にはきわめて定番の商品が並んだが、それ以外に高く評価するおにぎりも多い。

「『こだわりおむすび』です。高価格帯ですけど、新しいものには目がないので出るたびに買います。今年食べた『鮭ハラス』は、脂のりがよくて抜群においしかったですね」

続く記事では、もともと節約目的で「おにぎり2個生活」を始めた高下さんが、昨今の値上げラッシュや、セブンが久しぶりに開催した「100円セール」についてどう思ったかを聞く。

（辰井 裕紀）