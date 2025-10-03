Ninja Labs最新作！ポーチ一体型iPhone17ケースが日本で手に入る

アメリカ発の次世代iPhoneケースブランド「Ninja Labs（ニンジャラボ）」から、待望の新作「Flex Pouch™ Phone Case」が日本に初上陸しました。シリコン製ポーチを一体化したユニークなデザインは、カードや鍵などを収納できる実用性と、スタイリッシュなルックスを兼ね備えています。最新のiPhone17シリーズに対応し、価格は\14,300（税込）。カラー展開も豊富♡

ポーチ一体型でスマートに収納

「Flex Pouch™ Phone Case」は、柔らかく伸縮性のあるメモリーシリコンを採用。カードやイヤホン、小物を入れても中身にフィットし、ズレにくい設計です。

ファスナーやフタがなくても自然に中身をキープできるため、安心して持ち運べるのが特徴。ポーチ部分は繰り返し使っても形が崩れにくく、耐久性にも優れています。

ちょっとしたお出かけも、このケースひとつで身軽に過ごせます。

選べる8色展開＆最新モデル対応

BABY BLUE/BABY BLUE

BABY BLUE/CLEAR

MOCHA/MOCHA

MOCHA/CLEAR

LAVENDER/LAVENDER

LAVENDER/CLEAR

BLACK/BLACK

BLACK/CLEAR

カラーは「BABY BLUE」「MOCHA」「LAVENDER」「BLACK」の4色を基調に、それぞれクリアとの組み合わせを加えた全8色展開。

シンプルから大人かわいい印象まで、好みに合わせて選べます。互換性はiPhone17、iPhone17 Air、iPhone17 Pro、iPhone17 Pro MAXに対応。

販売価格は\14,300（税込）で、表参道のプリンチペプリヴェ店舗および公式オンラインストアにて購入可能です。

日本初上陸の注目アイテム

Ninja Labsの「Flex Pouch™ Phone Case」は、デザイン性と機能性を兼ね備えた新しいスタイルのiPhoneケース。ポーチ付きでありながらスマートな見た目を実現し、価格は\14,300（税込）。

全8色展開で、お気に入りのカラーを選べるのも魅力です。すでに予約が殺到しており、初回入荷分は残りわずか。iPhone17シリーズをもっとおしゃれに楽しみたい方は、早めにチェック♡