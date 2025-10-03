女優の高岡早紀（52）が、2日深夜放送のテレビ朝日「あざとくて何が悪いの？」(木曜深夜0・45）に出演。元乃木坂46でタレントの松村沙友理（33）の“恋愛術”にダメ出しをする場面があった。

番組MCの「南海キャンディーズ」山里亮太から「どうやって人を好きになっていくの？」と聞かれた松村は、自身を「一目惚れタイプ」と表現。「脳みそがプリンセスなんで。プリンセスって出会った瞬間に恋に落ちる」と打ち明けた。

さらにアプローチの仕方について、松村が「凄い予定が空いてる風にしちゃう。“忙しいよね？”って言われがちなんで、“そんなことないですよ、もうこの日もこの日も空いてますよ”って言っちゃう」とスケジュールを出すことでアピールすると説明すると、高岡は「ダメだよ、そんなことしたら」とツッコんだ。

続けて「“この日もこの日もこの日も空いてないな〜、う〜ん、じゃあこの日！”って」と、どうにか時間を作ることを伝えると、松村は「逆が良かったんだ！“私忙しいから”ってやったほうが良かったんだ」と“目からウロコ”。山里も「空けてくれた休みの価値が上がりますもんね。“じゃあその日なんとか絶対しよう”みたいに」と納得すると、共演者からは「たしかに」「ホントだ！」との声が上がっていた。