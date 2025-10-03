Amazonプライム感謝祭でチェックしたい飲食料品まとめ【10/4から】
秋のビッグセール「Amazon プライム感謝祭」に先駆けて、2025年10月4日（土）から先行セールが開催されます。先行セールの価格は「プライム感謝祭」本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。

今回は、「ウィルキンソン タンサン」や「綾鷹」、アイリスオーヤマのパックご飯などの飲食料品をご紹介。気になる商品は「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。

強めの炭酸ガスで爽快な味わい。「ウィルキンソン タンサン」


ウィルキンソン

ウィルキンソン アサヒ飲料 タンサン ラベルレス 500ml×32本 [炭酸水]

急須でいれたような香りと旨み。コカ・コーラの「綾鷹」


綾鷹

コカ・コーラ 綾鷹 525mlPET×24本

豊かな香りとしっかりとした味わい。Amazonブランドの烏龍茶 2L×9本


by Amazon

by Amazon 烏龍茶2L×9本

おいしさはそのままで、カロリーと脂肪分が1/2の「ネスカフェ ふわラテハーフ&ハーフ」


Nescafe

ネスカフェ ふわラテ ハーフ&ハーフ 120P(4.4g/P),箱,16kcal/P,スティック コーヒー,カフェラテ,個包装

血中コレステロールが気になる方に。「カゴメ トマトジュース」


カゴメ

カゴメ トマトジュース 食塩無添加 200ml紙パック×30本(毎日1本30日分 機能性表示食品 リコピン GABA 血圧 善玉コレステロール)【Amazon.co.jp限定】

クール便でお届け。「マウントレーニア カフェラテ」


Mt.RAINIER(マウントレーニア)

マウントレーニア カフェラテ 240ml 10本 コーヒー カフェオレ 飲み物 クール便 森永乳業 【Amazon.co.jp限定】

ドリンクタイプのプロテイン「ストロベリー風味」


SAVAS(ザバス) MILK PROTEIN

SAVAS(ザバス) MILK PROTEIN 脂肪0 ストロベリー風味 200ml×24本 たんぱく20g 明治 ミルクプロテイン

すっきり飲みやすい。キッコーマンの砂糖不使用調製豆乳


SOYMILK DAYS(ソイミルク デイズ)

【Amazon.co.jp限定】キッコーマン 砂糖不使用調製豆乳 SOYMILK DAYS 200ml×30本

アイリスオーヤマのパックご飯 120g×10個


アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)

アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) パックご飯 120g 国産米 100% 低温製法米 非常食 米 レトルト 120g ×10個【値上がり時代の新定番! 】

滋養強壮・栄養補給に。「リポビタンDハイパー」


リポビタン

【指定医薬部外品】 リポビタンDハイパー 100mL×10本 大正製薬 滋養強壮・栄養補給に タウリン配合

植物由来のプロテインを10g配合。「プロテインバー キャラメル&ナッツ」


ケロッグ

ケロッグ 素材まるごとプロテインバー キャラメル&ナッツ 12本セット

カカオの華やかな香りとコク、上質な苦みが楽しめるチョコレート


チョコレート効果

チョコレート効果 明治 カカオ72%大容量ボックス 1kg

一袋99kcal。たんぱく質6.1gがとれる豆100％のオートミール


ZENB

【たんぱく質がとれる 豆100％オートミール 】ZENB ゼンブ ミール 10食 オートミール 米 ごはん 置き換え [ 糖質オフ グルテンフリー 糖質制限 ダイエット 時の栄養補給に 食物繊維 たんぱく質 低GI 鉄分 小腹がすいた時に食べる レンジ 調理可 ]

リラックスしたいときにもおすすめ。「果汁グミぶどう」54g×10袋


明治

明治グミ 果汁グミぶどう 54g×10袋

お椀で食べるカップヌードル 3食パック×9袋


Cup Noodles

カップヌードル お椀で食べるカップヌードル 3食パック(1食32g)×9袋 日清食品 インスタント 袋麺 簡単

コラーゲン配合。シェイプ&ビューティ チョコレート風味


ザバス

ザバス(SAVAS) シェイプ&ビューティ チョコレート風味 900g 明治

松屋の定番。牛めしの具（10食）、豚めしの具（10食）、オリジナルカレー（10食）のセット


松屋

【松屋】全部盛りセット 松屋の定番 牛豚カレーセット (30食 (x 1))

必須アミノ酸を9種配合。AMBiQUEのオールインワンEAA


AMBiQUE

オールインワンEAA BCAA クレアチン グルタミン クエン酸 HMB アンビーク 必須アミノ酸9種配合 国産 (620g, レモン)

ダイエット中・腸活中の栄養補給に。糖質オフの豆粉パン「ゼンブブレッド」


ZENB

【糖質オフの豆粉パン】ZENB ゼンブ ブレッド グルテンフリー 5種20個 (くるみ＆レーズン・カカオ・3種の雑穀・紅茶＆オレンジ・きなこ あんぱん 各4個) [ 糖質オフ 糖質制限 糖質コントロール 腸活 時の 食物繊維 補給に ダイエット 時の栄養補給に 置き換え ロングライフパン たんぱく質 食物繊維 鉄分 ビタミンB1 非常食 小腹がすいた時に食べる 常温保存 長期保存 ]

シリーズ累計1億4,000万本突破。エキストラバージンオリーブオイル


García DE LA cruz 1872

ガルシア エキストラバージン オリーブオイル 1000ml ペット オリーブ農家がつくる オリーブ油 スペイン産 大容量 1L

皮膚や粘膜の健康維持をサポート。DHC「ビタミンC」


DHC

DHC ビタミンC(ハードカプセル)90日分 (180粒)

プライム感謝祭でポイントアップ ＆ 100,000ポイントが当たるチャンスも


イベント期間中、エントリーして合計10,000円以上の購入を対象にポイント還元率がアップ。また、キャンペーン対象商品を合計10,000円以上購入で100,000ポイントが当たる大抽選会に自動エントリーされます。

→キャンペーン詳細ページを見る


