Amazonプライム感謝祭でチェックしたい飲食料品まとめ【10/4から】

秋のビッグセール「Amazon プライム感謝祭」に先駆けて、2025年10月4日（土）から先行セールが開催されます。先行セールの価格は「プライム感謝祭」本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。今回は、「ウィルキンソン タンサン」や「綾鷹」、アイリスオーヤマのパックご飯などの飲食料品をご紹介。気になる商品は「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。

強めの炭酸ガスで爽快な味わい。「ウィルキンソン タンサン」

急須でいれたような香りと旨み。コカ・コーラの「綾鷹」

豊かな香りとしっかりとした味わい。Amazonブランドの烏龍茶 2L×9本

おいしさはそのままで、カロリーと脂肪分が1/2の「ネスカフェ ふわラテハーフ&ハーフ」

血中コレステロールが気になる方に。「カゴメ トマトジュース」

クール便でお届け。「マウントレーニア カフェラテ」

ドリンクタイプのプロテイン「ストロベリー風味」

すっきり飲みやすい。キッコーマンの砂糖不使用調製豆乳

アイリスオーヤマのパックご飯 120g×10個

滋養強壮・栄養補給に。「リポビタンDハイパー」

植物由来のプロテインを10g配合。「プロテインバー キャラメル&ナッツ」

カカオの華やかな香りとコク、上質な苦みが楽しめるチョコレート

一袋99kcal。たんぱく質6.1gがとれる豆100％のオートミール

リラックスしたいときにもおすすめ。「果汁グミぶどう」54g×10袋

お椀で食べるカップヌードル 3食パック×9袋

コラーゲン配合。シェイプ&ビューティ チョコレート風味

松屋の定番。牛めしの具（10食）、豚めしの具（10食）、オリジナルカレー（10食）のセット

必須アミノ酸を9種配合。AMBiQUEのオールインワンEAA

ダイエット中・腸活中の栄養補給に。糖質オフの豆粉パン「ゼンブブレッド」

シリーズ累計1億4,000万本突破。エキストラバージンオリーブオイル

皮膚や粘膜の健康維持をサポート。DHC「ビタミンC」

イベント期間中、エントリーして合計10,000円以上の購入を対象にポイント還元率がアップ。また、キャンペーン対象商品を合計10,000円以上購入で100,000ポイントが当たる大抽選会に自動エントリーされます。