ラネットは1日、MVNOサービス「BIC SIM powered by IIJ」について、店舗での契約で最大2万円分の特典を進呈するキャンペーンを開始した。期間は10月31日まで。

あわせて、11月30日まで月額料金の割引やデータ容量の増量、通話定額オプション割引が実施されている。

最大2万円分の特典（～10月31日）

10月31日までの期間中、全国のBIC SIM取扱店で、対象の料金プランを他社からの乗り換え（MNP転入）で契約すると、最大2万円分の特典が進呈される。

キャンペーンは、特典により「SIMフリーiPhone割引」と「SIMフリーAndroidスマートフォン割引」、「1万2000ポイント進呈」の3種類用意されており、1申し込みにつきいずれか1つのみ適用できる。

iPhone割引

MNP転入による通信契約と同時にSIMフリーiPhoneを購入すると、端末代金から最大2万円割引される。

対象プランと特典は、ギガプランの音声SIM/音声eSIMで5ギガ～25ギガが1万6500円割引、35ギガ～55ギガが2万円割引。

Androidスマートフォン割引

MNP転入による通信契約と同時に、対象のSIMフリーAndroidスマートフォンを購入すると、端末代金から1万6500円割引される。

対象プランは、ギガプランの音声SIM/音声eSIM 5ギガ～55ギガまで。

ポイント進呈

MNP転入による通信契約だけで、ビックポイントが1万2000ポイント還元される。対象プランは、ギガプランの音声SIM/音声eSIM 5ギガ～55ギガまで。

このほか、11月30日までの期間中、新規契約またはMNP転入で対象プランを契約すると、月額料金の割引やデータ容量の増量、通話定額オプションの割引などキャンペーンが実施されている。

月額料金の割引は、ギガプランの音声SIM/音声eSIM（5ギガ～55ギガ）の月額料金を、申し込みから6カ月間、月額500円割引される。

データ増量では、ギガプランの音声SIM/音声eSIMの10ギガで、申し込みから6カ月間、月のデータ容量が10ギガ分増量される（合計20ギガ/月）。

通話定額オプション割引は、ギガプランの音声SIM/音声eSIMの申し込みと同時に通話定額オプションを申し込むと、最大6カ月間オプションの月額料金が0円まで割引される。対象プランと特典は、「通話定額5分+」と「通話定額10分+」が最大6カ月間0円、「かけ放題+」が最大3カ月間0円。